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Памятник Победе над фашизмом. Парк Ваке, Тбилиси

Мэрия Тбилиси объявила тендер на ремонт каскада фонтанов в парке Ваке

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (878)
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Работы по восстановлению фонтанов и каскада в парке Ваке будут профинансированы из бюджета Тбилиси в 2021-2022 годах

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила электронный тендер на ремонт каскада фонтанов в столичном парке Ваке, говорится на сайте Государственного агентства по закупкам.

Прием заявок продлится со 2 по 7 июля. Как следует из требований тендера, с момента приема объекта до сдачи работ компании дается период в два года.

Парк Ваке в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Работы по восстановлению фонтанов и каскада в парке Ваке будут профинансированы из бюджета Тбилиси в 2021-2022 годах. На указанные работы в 2021 году будет потрачено 3 миллиона лари (949 тысяч лари), в 2022 году - 8,6 миллиона лари (2,7 миллиона долларов).

При этом компания, выигравшая электронный тендер, должна завершить работы на объекте в течение 510 дней после подписания контракта и, при необходимости, проводить работы на объекте в круглосуточном режиме. Ориентировочная стоимость покупки - 11,6 лари (3,6 миллиона долларов).

С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на полномасштабный ремонт.

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FB / Georgian Heritage
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Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. Центральная часть парка имеет регулярную планировку, окраинная представляет собой дендропарк. От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на 7 м, в парк ведет монументальная лестница с каскадом фонтанов. Композиция строится на оси, сильно акцентированной в пространстве парка, и системе лучевых дорожек.

В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (878)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Тбилиси, Грузия

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