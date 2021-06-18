Жаркий уикенд по-тбилисски: куда пойти развлечься 18-20 июня?

Пятница, пятница и еще раз пятница – говорим это для тех, кто не заметил, как пролетела неделя и настали выходные

Для вас же Sputnik Грузия традиционно подготовил список наиболее интересных мероприятий на этот уикенд, чтобы не скучать, а весело проводить летние вечера.

Пойти туда, где вкусная еда

photo: Taste Tbilisi Street Food/ FB Мероприятие Taste Tbilisi Street Food в Тбилиси

Когда: 19, 20 июня

Где: парк Муштаиди

Подробнее: https://www.facebook.com/events/384235786326498/?active_tab=discussion

Уже традиционно представляем вашему вниманию мероприятие, где можно не только вкусно поесть, но и хорошо провести время в приятной обстановке. Фестиваль еды, "зеленый" парк и друзья… Вам все еще не захотелось пойти? Нам – да!

Найти свою книгу

CC BY 2.0 / Pixabay Девушка читает книгу в библиотеке

Когда: 20 июня

Где: парк Мзиури

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1767234536811528/?active_tab=discussion

В парке "Мзиури" впервые состоится книжный фли-маркет, где посетители могут купить книги, но не новые, а с "историей" предыдущего владельца. Кроме того, в этот день можно будет приобрести или обменяться пластинками, послушать музыку и даже поесть.

Найти развлечение по вкусу

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Здания после ремонтно-восстановительных работ. Из серии "Площадь Орбелиани после реконструкции"

Когда: 19, 20 июня

Где: площадь Орбелиани

Подробнее: https://www.facebook.com/events/574155097323201?ref=newsfeed

Рассказываем! Организаторы ивента на площади Орбелиани приготовили аж пять пространств для своих гостей – предпринимательская зона, зона питания, детская, познавательная и развлекательная. Не обойдется, конечно, и без музыки – грузинские диджеи будут играть на мероприятии вечером. Кстати, там же будет лайв-трансляция чемпионата Европы для тех, кто любит футбол.

Посетить распродажу винтажных вещей

photo: Tbilisi Flea Market /FB Tbilisi Flea Market

Когда: 20 июня, 12:00-21:00

Где: Александровский парк

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1955478661270464/?active_tab=discussion

Tbilisi Flea Market – лучшее пространство для встречи с интересными людьми и вещами. Там вы сможете продать вещи, которые уже не нужны, или, наоборот, приобрести то, что может быть недоступно в магазинах.

Отправиться на выставку

photo: courtesy of Georgian Museum of Fine Arts Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства

Когда: 18 июня - 18 июля

Где: Грузинский музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4225280857494838/?active_tab=discussion

Музей приглашает на выставку под названием "30 лет – абстракция и декады", которая объединяет работы грузинских художников и фотографов. На экспозиции вы увидите как живописные полотна, так и документальные фотографии. В фокусе – новейшая история Грузии.

Пойти на концерт "Эрисиони"

Когда: 19 июня, 19:00

Где: Центр Д. Кахидзе (пр. Д. Агмашенебели, 125)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/912605359303992/?ref=newsfeed

В рамках первого Международного фестиваля фольклора им. Анзора Эркомаишвили состоится концерт известного грузинского ансамбля песни и танца "Эрисиони". Насладитесь грузинскими национальными танцами и песнями в исполнении профессиональных танцоров.

"Увидеть" музыку

photo: Ambavi / FB Ambavi at Holoseum

Когда: 20 июня, 20:00

Где: Holoseum (ул. Бетлеми, 10)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/436566571052936?ref=newsfeed

Предлагаем посмотреть на интересный проект Ambavi. Это аудиовизуальное шоу, сочетающее в себе грузинские фольклорные темы, современные электронные звуки и визуальное искусство.

Найти оригинальные вещи ручной работы

photo: Stall Ge / FB Tbilisi Street Market

Когда: 19, 20 июня

Где: пр-т Ш. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098151380876/?active_tab=discussion

На этих выходных Тбилиси как никогда щедр на ярмарки и фли-маркеты, но их много не бывает, к тому же там вы сможет найти полезные вещички. Тбилисский уличный маркет – это то событие, где можно объединить приятное с полезным: прогуляться, подышать свежим воздухом и найти себе что-то новое, красивое, оригинальное, а главное – ручной работы.

"Ударить" по ударным

Когда: 19 июня, 16:30

Где: Drum School (пр. Агмашенебели, 106)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/534739257895601/?active_tab=discussion

Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении только положительных эмоций. Драм-терапия – это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

Что посмотреть в театре?

18 июня в Театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"

18 июня в Театре на Атонели – "Бассейн (без воды)"

18 июня в Свободном театре – "Сказка, она меня влечет и развлекает"

19 июня в Театре кукол – "Деда эна"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Театр марионеток Резо Габриадзе. Башня с часами. Городские достопримечательности

19 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Саламура"

19 июня в Театре кукол – "Что сотворила колыбельная"

19 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"

19 июня в Театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"

19 июня в Свободном театре – "Свидание для троих"

© Sputnik / Alexander Imedashvili "Свободный театр" (Liberty Theatre)

19 июня в Театре на Атонели – "Пеликан"

20 июня в Театре кукол – "Летели журавли"

20 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"

20 июня в театре Марджанишвили – "Преступление и наказание"

20 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе в Тбилиси

20 июня в Театре Туманишвили – "7 м. п. (7 маленьких пьес)"

20 июня в Свободном театре – "Трое в галстуках и ангел"

20 июня в Театре на Атонели – "Пеликан"

20 июня в Театре кукол – "Грузия".

Что в кино?

"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия)

"Отрицательные числа" (драма)

"Форсаж 9" (остросюжетный, приключения)

"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)

"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)

"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)

"Гнев человеческий" (боевик, триллер)

"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)

"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)

"Курьер" (триллер).

Мультфильмы

"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн)

"Тролли-2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия)

"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)

"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).

ЖЕЛАЕМ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ!