12:02 18 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7686
  • 100 RUB4.3499
  • USD3.1587
Поиск
Столовая комната в одном из детских садов

Второй этап регистрации в детские сады стартовал в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (879)
34 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252057345.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210618/252057383/Vtoroy-etap-registratsii-v-detskie-sady-nachinaetsya-v-Tbilisi.html

На этот раз родители смогут зарегистрировать тех детей, которые не подлежали регистрации на первом этапе

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Второй этап регистрации в детские сады начался в Тбилиси с 18 июня, сообщает пресс-служба Агентства управления детскими садами столицы.

На этом этапе можно зарегистрировать всех детей, которые не подлежали регистрации на первом этапе. Регистрация продлится до заполнения мест.

Во время регистрации родители должны учесть возраст ребенка. Детям к началу нового учебно-воспитательного года (к 15 сентября) должно исполниться два года.

Первый день в детском саду
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Начинается регистрация детей в тбилисские детские сады

Родители могут регистрировать детей в электронном режиме на сайте www.kids.org.ge.

Родители, которые не смогут зарегистрировать своих детей в желаемый детский сад, до 21 июня имеют возможность внести заявление в выбранный ими детсад, чтобы попасть в резервный список.

Для приема в детский сад необходимо представить справку о рождении ребенка, две биометрические фотографии, справку о здоровье и копии удостоверении личности родителей.

Первый этап регистрации в детские сады Тбилиси начался 11 июня и длился до 18 июня. Зарегистрироваться могли дети из социально незащищенных семей; воспитанники детских домов – филиалов Государственного агентства опеки; дети со специальными образовательными потребностями; дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик; дети из семей, пострадавших во время наводнения 2015 года; дети лиц со статусом одинокого родителя; дети военнослужащих.

В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. В прошлом году в столичных детских садах было зарегистрировано более 61 тысячи детей. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (879)
Теги:
Детский сад, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк - видео
В Тбилиси строят грандиозный Центральный парк – видео
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
Контакты Национальных парков и заповедников Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться