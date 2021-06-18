Второй этап регистрации в детские сады стартовал в Тбилиси

На этот раз родители смогут зарегистрировать тех детей, которые не подлежали регистрации на первом этапе

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Второй этап регистрации в детские сады начался в Тбилиси с 18 июня, сообщает пресс-служба Агентства управления детскими садами столицы.

На этом этапе можно зарегистрировать всех детей, которые не подлежали регистрации на первом этапе. Регистрация продлится до заполнения мест.

Во время регистрации родители должны учесть возраст ребенка. Детям к началу нового учебно-воспитательного года (к 15 сентября) должно исполниться два года.

Родители могут регистрировать детей в электронном режиме на сайте www.kids.org.ge.

Родители, которые не смогут зарегистрировать своих детей в желаемый детский сад, до 21 июня имеют возможность внести заявление в выбранный ими детсад, чтобы попасть в резервный список.

Для приема в детский сад необходимо представить справку о рождении ребенка, две биометрические фотографии, справку о здоровье и копии удостоверении личности родителей.

Первый этап регистрации в детские сады Тбилиси начался 11 июня и длился до 18 июня. Зарегистрироваться могли дети из социально незащищенных семей; воспитанники детских домов – филиалов Государственного агентства опеки; дети со специальными образовательными потребностями; дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик; дети из семей, пострадавших во время наводнения 2015 года; дети лиц со статусом одинокого родителя; дети военнослужащих.

В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. В прошлом году в столичных детских садах было зарегистрировано более 61 тысячи детей.

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