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Марш солидарности прошел в Тбилиси в Ботаническом саду в честь Всемирного дня беженцев

Всемирный день беженцев в Грузии отметили маршем солидарности

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210619/252070785/Vsemirnyy-den-bezhentsev-v-Gruzii-otmetili-marshem-solidarnosti.html

Председатель парламента отметил, что для Грузии этот день особенно важен, так как в стране есть множество семей вынужденных переселенцев

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Марш солидарности прошел в Тбилиси в Ботаническом саду в честь Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, передает корреспондент Sputnik Грузия.

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На марш собрались несколько десятков человек, в том числе представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

"Спасибо, что вы все здесь и объединились с нами, чтобы отметить Всемирный день беженцев. Множество людей были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и войн. В прошлом году в таком положении оказалось больше 80 миллионов человек. У каждого из них своя история, и очень важно показать им свою солидарность", – заявила постпред ООН в Грузии Сабине Махли.

К собравшимся обратился и председатель парламента Грузии Каха Кучава, который отметил, что для Грузии этот день особенно важен, так как в стране есть множество семей вынужденных переселенцев.

"Наш долг – пытаться сделать максимум для них и облегчить им жизнь", – сказал Кучава.

Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.

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Ежегодно, 20 июня, Организация Объединенных Наций, Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и гражданские сообщества по всему миру проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание общественности к миллионам беженцев и внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, конфликтов и преследований.

В 2021 году Всемирный день беженцев посвящен силе инклюзии.

В этом году ООН призывает к более широкому включению беженцев в систему здравоохранения, образования и спорта.

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