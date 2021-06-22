Мэрия Тбилиси увеличила финансирование программы реабилитации детей с аутизмом

Среди социальных проектов, которые попали в отчет мэрии Тбилиси о проделанной за три года работе, помощь многодетным и социально незащищенным семьям, детям с аутизмом, лицам с ОВЗ и другие программы

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Программа реабилитации детей с аутизмом увеличивается на пять миллионов лари (1,5 миллиона долларов), заявил заммэра столицы Илья Элошвили, представляя отчет по социальной политике мэрии Тбилиси.

Отчет также касался муниципальных программ социальной и медицинской помощи детям. Элошвили выделил "Программу реабилитации детей с расстройством аутистического спектра". По его словам, этой программой пользуются 1 375 человек.

"Мы увеличили финансирование этой программы и стараемся, чтобы у нас больше не было очередей. Мы следим за тем, чтобы семьи не стояли в очередях или, если стоят, то незамедлительно могли включиться в программу. Для этого финансирование программы увеличено на пять миллионов", – заявил Элошвили.

Вице-мэр также коснулся программ помощи многодетным и социально незащищенным семьям. По словам Элошвили, социально незащищенным семьям мэрия предлагает программы во Дворце учащейся молодежи, в школах искусства, спортивных залах и бассейнах. Более 9 тысяч социально незащищенных детей пользуются этими программами и совершенно бесплатно могут вести здоровый образ жизни.

"Демография – серьезная проблема для нас, поэтому решили рождение второго ребенка финансировать на 500 лари (158 долларов), третьего – на 800 лари (258 долларов), четвертого – на 1 000 (317 долларов), а на пятого и последующего ребенка – 1,5 тысячи лари (около 500 долларов)", – заявил Элошвили.

По его словам, эта программа охватывает более 24,5 тысячи детей. Помимо этого, многодетные семьи на каждого ребенка ежемесячно получают финансовая помощь в размере 50 лари.

"Действует и программа курортного обслуживания детей и подростков. Я сам лично видел, как счастливы были дети, отправляясь на отдых", – отметил Элошвили.

Мэрия Тбилиси также финансирует программу поддержки детей с ограниченными возможностями. Этой программой пользуются более ста человек. В рамках программы дети с ОВЗ получают помощь 800 лари (258 долларов) в год.

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