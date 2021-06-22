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Строительство нового жилья - подъемный кран

Квартиры получат все – мэрия Тбилиси решает проблемы пострадавших от жилкооперативов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (881)
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Квартирами к этому времени обеспечены 1 289 семей, пострадавших от жилищных кооперативов, а всего такой статус имеют в Тбилиси 3 100 семей

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделила 17 участков под строительство жилья для пострадавших от жилищно-строительных кооперативов горожан, заявил мэр столицы Каха Каладзе, представляя отчет о реализованных проектах в сфере социальной политики и здравоохранения.

Мэрия Тбилиси начала осуществлять проект в 2018 году. Речь идет о семьях, которые остались без обещанной жилплощади из-за того, что государственные кооперативы застройщиков в 1990-е годы не смогли выполнить взятые на себя обязательства.

Платная парковка Tbilisi Parking
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Еще более тысячи платных парковочных мест появилось в Тбилиси

По словам мэра, ежегодно в мэрию обращаются сотни граждан, которые пострадали в результате кооперативного строительства.

"К этому времени 1 289 семей получили возможность жить в собственных домах. Мы выделили еще 17 участков, где строительство уже начато, кое-где идет процедура выдачи разрешений на строительство", – сказал Каладзе.

Как отметил вице-мэр Илья Элошвили, на проект уже было потрачено 963 миллиона лари (306 млн долларов), а общая площадь завершенных квартир составляет более восьми тысяч квадратных метров.

"От кооперативного строительства пострадали 3 100 семей, их государство признало потерпевшими, и этот долг был признан судом, но в течение многих лет не нашлось решения, которое удовлетворило бы этих граждан. Надеюсь, что программа скоро будет завершена и у нас больше не будет потерпевших", – сказал Элошвили.

На начальном этапе квартирами обеспечили те семьи, у которых наиболее низкие рейтинговые баллы по шкале социального благосостояния. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (881)
Теги:
строительство, Мэрия Тбилиси, Грузия

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