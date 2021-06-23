На финишной прямой – мэр Тбилиси продолжает подводить итоги четырехлетней работы

За четыре месяца до местных выборов Каха Каладзе все больше говорит о том, что он сделал для столицы, и все меньше – что собирается сделать

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Социальные программы для тбилисцев, медицинская помощь от мэрии и отмена ограничения на передвижение в ночное время – это главные акценты, сделанные мэром Тбилиси Кахой Каладзе на заседании городского правительства в среду.

Уже этой осенью в Грузии пройдут выборы в местное самоуправление, а это значит, что Каладзе постепенно подводит итоги своей четырехлетней работы. Будет ли он снова баллотироваться в мэры столицы – отвечать на этот вопрос Каладзе пока отказывается, но заверяет, что мэрия продолжит начатые им проекты.

Медицинская помощь

По словам Каладзе, в 2018-2021 годах в области здравоохранения были внедрены важные программы – программа трансплантации печени, программа скрининга щитовидной железы, программа финансировали медикаментов страдающим рассеянным склерозом, программа лечения рака груди.

"В 2018-2021 годах по программе трансплантации были профинансированы 259 пациентов. Из них 24 пациентам была проведена трансплантация печени. По программе лечения рассеянного склероза с 2020 года обслуживаются 87 пациентов. На одного пациента выделено 25 тысяч лари в год (почти 8 тысяч долларов)", – рассказал Каладзе.

Что же касается программы лечения рака груди, дорогостоящие медикаменты получили 397 пациентов. А в направлении программы скрининга щитовидной железы была осуществлена инвестиция в два миллиона лари на новое современное оборудование.

Каха Каладзе также отметил программу реабилитации детей с аутизмом, которой в настоящее время пользуются 1 375 человек.

Социальная помощь

По словам мэра, за четыре года почти 1,7 тысячи семей получили жилье в официальное владение по символической цене в 1 лари. Суммарная стоимость жилплощади, предоставленной этим людям, составляет более 225 миллионов лари. Также в 2018-2021 годах начались работы по решению проблемы незавершенного строительства в столице.

В городе выявлено 179 недостроенных объектов.

"В основном это объекты компаний "Центр-поинт", "Олимпийская звезда" и "Свети". В отношении "Свети" и "Олимпийской звезды" приняты важные решения. Я не хочу объявлять пока окончательное решение по "Центр-поинту", но и этот вопрос будет решен в ближайшее время", – сказал Каха Каладзе.

Мэр отметил, что в 2018-2021 годах в Тбилиси построено и открыто 18 новых детских садов, соответствующих современным стандартам.

"Я, как мэр этого города, отец четверых детей, рад, что мне удалось ввести новые стандарты для детских садов", – заявил он.

Отмена "комендантского часа"

Каладзе еще раз напомнил, что общественный транспорт в Тбилиси с 1 июля, когда перестанет действовать "комендантский час", будет работать в обычном режиме.

Таким образом, метро в Тбилиси будет работать с 06:00 часов утра до полуночи, а автобусы – с 06:00 до 23:00 часов.

По решению межведомственного координационного совета, в Грузии с 1 июля отменяют запрет на передвижение в ночное время (т. н. "комендантский час"). Кроме того, с 22 июня в Грузии отменяется ношение масок в открытом пространстве. Однако масочный режим в транспорте по-прежнему остается в силе, за его нарушение грозит штраф – 20 лари (более 6,3 доллара).

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