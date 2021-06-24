07:30 24 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7695
  • 100 RUB4.3435
  • USD3.1549
Поиск
Газовая плита

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в четверг

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252110577.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210624/252110578/Tysyachi-semey-v-Tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-v-chetverg.html

Помимо обычных жителей, без газа останутся отделение полиции, бетонный завод, клиники и поликлиники, детские сады, школы, газозаправочная станция, магазины и аптеки

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Из-за аварии в пригороде Тбилиси Африка в четверг с 09:00 до 16:00 до шести тысяч абонентов останутся без газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

По данным компании, отключение коснется непосредственно самого пригорода. Помимо обычных жителей, без газа останутся Агентство мониторинга животных, отделение полиции, а также находящиеся на территории поселения бетонный завод, клиники и поликлиники, детские сады, школы, газозаправочная станция, магазины и аптеки.

Как только работы по ремонту завершатся, газоснабжение будет восстановлено.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео
Каноэ как образ жизни: в Батуми за весла посадили лиц с ОВЗ - видео
Грузинская экономика встает на ноги? Новая статистика
Экономика Грузии встает на ноги? Новая статистика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться