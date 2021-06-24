Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа в четверг

Помимо обычных жителей, без газа останутся отделение полиции, бетонный завод, клиники и поликлиники, детские сады, школы, газозаправочная станция, магазины и аптеки

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Из-за аварии в пригороде Тбилиси Африка в четверг с 09:00 до 16:00 до шести тысяч абонентов останутся без газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.

По данным компании, отключение коснется непосредственно самого пригорода. Помимо обычных жителей, без газа останутся Агентство мониторинга животных, отделение полиции, а также находящиеся на территории поселения бетонный завод, клиники и поликлиники, детские сады, школы, газозаправочная станция, магазины и аптеки.

Как только работы по ремонту завершатся, газоснабжение будет восстановлено.

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