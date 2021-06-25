Уикенд по-тбилисски: куда пойти 25-27 июня?

Жаркие летние дни – не повод унывать, расслабляться и сидеть в обнимку с кондиционером. Тем более вокруг столько интересного

Spurtnik Грузия традиционно предлагает не пропустить этот июнь без пользы для души и тела. Выходите из дома и развлекайтесь!

Охладиться в Ботаническом саду

Когда: 26, 27 июня, c 14:00

Где: Ботанический сад

Подробнее: https://www.facebook.com/events/824100878238372?ref=newsfeed

Вкусный и прохладный фестиваль мороженного пройдет в столичном Ботаническом саду. Там вы сможете не только попробовать любое лакомство, но и развлечься вместе с детьми – на месте будут сказочные герои, аниматоры и развлекательные шоу.

"Запастись" книгами

© Sputnik / STRINGER Фредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"

Когда: до 27 июня

Где: Expo Georgia (пр. Церетели, 118)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/389481662394345?ref=newsfeed

На Тбилисском книжном фестивале любители литературы могут приобрести книги со скидками, посетить презентации и встречи с авторами, обнаружить много интересных произведений и изданий абсолютно на разные темы. Помимо этого, на фестивале можно приобрести различные аксессуары – настольные игры, блокнотики, закладки, сумки и много других оригинальных вещей.

Пойти на фестиваль цветов

© Sputnik / Alexander Imedashvili Стрит арт на улице Котэ Апхази в центре столицы Грузии

Когда: 25-27 июня, 10:00-19:00

Где: торговый центр Карвасла (ул. Дадиани, 7)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/334609041568200?ref=newsfeed

Нехватка эстетики и приятных ароматов? Приходите на фестиваль цветов и растений! Здесь вы не только встретитесь один на один с красотой, но еще и узнаете о том, как правильно за ней ухаживать.

Побывать на Latin Party

© Sputnik / Alexander Imedashvili Танцпол в ночном клубе

Когда: 26 июня, 19:00

Где: Project 39 (ул. Цинцадзе, 39)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1702477333236582/?active_tab=discussion

Авторы проекта называют свои вечера огненными и яркими. Там вы сможете испробовать разные коктейли, повеселиться с друзьями и получить положительные эмоции. Кроме того, в 20:00 начнутся танцы вместе с Индирой, профессионалом, которая проведет уроки танцев – афро, реггетон и другие направления.

Получить удовольствие от йоги

CC0 / Pixabay Йога

Когда: 25 июня, 20:00

Где: парк Мзиури

Подробнее: https://www.facebook.com/events/314408446764319/?active_tab=discussion

Почему бы не пойти в парк Мзиури и насладиться занятием йогой, к тому же прийти может каждый – новичок и уже знающий. Организаторы обещают, что гостей ждут много телесных радостей и приятнейших эмоций вместе с Tbilisi Yoga Group. Берем с собою коврик или подстилочку, удобную одежду, тело, дух.

Пойти на "Тбилисский базар"

photo: Stall Ge / FB Tbilisi Street Market

Когда: 26, 27 июня

Где: пр. Ш. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098164714208/?active_tab=discussion

Традиционно предлагаем пойти вам на ярмарку в солнечный день и в красивом месте. Здесь вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.

Знатно пробежаться

CC0 / Pixabay Фитнес и пробежка. Здоровый образ жизни

Когда: 27 июня

Где: начало – близ деревни Дидгори

Подробнее: https://www.facebook.com/events/952283272234039/?ti=ls

Неплохо провести время полезно для вашего организма, фигуры, ведь все мы знаем: в здоровом теле – здоровый дух. Не пугайтесь, на забеге будут представлены разные дистанции – 8, 13 и 19 километров. Выбирайте на вкус!

Узнать историю через искусство

photo: courtesy of Georgian Museum of Fine Arts Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства

Когда: 18 июня - 18 июля

Где: Грузинский музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4225280897494834/?active_tab=discussion

Музей приглашает на выставку под названием "30 лет – абстракция и декады", которая объединяет работы грузинских художников и фотографов. На экспозиции вы увидите как живописные полотна, так и документальные фотографии. В фокусе – новейшая история Грузии.

Пойти на интересную выставку

Когда: 25 июня - 4 июля

Где: Dédicace Gallery (ул. Тарханишвили, 25)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1133548937050751/?ti=ls

Галерея представляет выставку одного из известных грузинских художников Олега Тимченко. Punctum – это картины, отражающие множество состояний, через которые человек проходит с течением времени. Как поясняют в галерее, Punctum, то есть точку, можно воспринимать по-разному: это предел или крайняя точка чего-либо, начало, переходный период, ситуации, минуты и сложные ситуации, которые человек преодолевает за всю жизнь. Одним словом, приходите разберетесь и поразитесь!

Что в театре?

25 июня в Театре марионеток Габриадзе – "Сталинград"

25 июня в Театре королевского квартала – "Осень служанок"

25 июня в Свободном театре – "2030 – Нам терять нечего"

25 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"

26 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"

Photo: courtesy of Rezo Gabriadze Theater Спектакль "Сталинград". Резо Габриадзе

26 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

26 июня в Театре кукол – "Дорожные знаки"

26 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Давид Сараджишвили"

26 июня в Театре королевского квартала – "Осень служанок"

26 июня в Свободном театре – "Продавец дождя"

26 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"

27 июня в Театре кукол – "Дорожные знаки"

FB / Liberty Theatre Спектакль-психологический триллер "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?"

27 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"

27 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"

27 июня в Театре королевского квартала – "Осень служанок"

27 июня в Свободном театре "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"

27 июня в Театре юного зрителя Думбадзе – "Переполох из ничего".

Что в кино?

"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия)

"Отрицательные числа" (драма)

"Форсаж 9" (остросюжетный, приключения)

"Мортал Комбат" (фэнтези, боевик)

"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)

"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)

"Гнев человеческий" (боевик, триллер)

"Те, кто желает мне смерти" (боевик, триллер, драма)

"Пила: Спираль" (ужасы, триллер)

"Курьер" (триллер).

Мультфильмы

"Спирит Непокорный" (приключения, семейный, вестерн)

"Тролли-2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия)

"Райя и последний дракон" (фэнтези, комедия, приключения)

"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!