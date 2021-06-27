Жители тбилисского района протестуют против строительства стадиона

Онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Недовольные жители тбилисского района Диди Дигоми на окраине города вышли на акцию с требованием сохранить им рекреационную зону.

Протестующие не хотят, чтобы на территории, которая служит зоной отдыха для нескольких тысяч человек и находится близ школы "Песвеби", построили футбольный стадион.

По словам участников акции, онлайн-петиция 2016 года подтвердила, что большая часть населения Диди Дигоми не согласна с решением Федерации футбола Грузии.

Местные жители утверждают, что для строительства стадиона было вырублено 41 дерево, и им удалось несколько раз остановить процесс начала строительства.

"30 лет эта зона отдыха использовалась горожанами. Сейчас было решено построить здесь крытый стадион, который будет обслуживать определенную группу, и 10 тысяч жителей лишатся последней зеленой зоны. Мы не против строительства стадиона, но это не должно делаться взамен зоны отдыха, а нужно строить на другой территории", - сказала одна из организаторов акции Елена Мечитова в эфире Первого канала.

По ее словам, жители будут бороться, соберут подписи и обратятся ко всем организациям, которые защищают права населения.

Хотя на территории планировалось построить парк согласно условиям конкурса "Твоя идея мэру" в 2019 году, просьба жителей до сих пор игнорируется, отметила лидер протеста.

Недовольные горожане пришли на акцию протеста вместе с детьми. Они обещают устраивать митинги до тех пор, пока их требование не будет услышано.

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