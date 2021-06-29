Каладзе: хаотичной застройки Тбилиси больше не будет

Мэр столицы пообещал, что ни одна рекреационная зона, ни одна спортивная площадка не будет принесена в жертву строительству

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе гордится тем, что хаотичной застройке столицы поставлена точка, об этом он заявил на презентации реализованных проектов по управлению и экономическому развитию.

"Как мэр этого города я очень горжусь, что мы поставили точку хаотичной застройке, которая являлась серьезной проблемой для местного населения и для всех, кто любит этот город", – заявил Каладзе.

Мэр столицы обещает, что и в будущем мэрия не допустит хаотичной застройки города. По его словам, приняты очень важные решения, законодательные изменения и новые правила для того, чтобы сохранить как можно больше зеленого пространства в городе, осуществить новые проекты и раз и навсегда завершить вредную практику строить везде, где нельзя и можно.

"Ни в одном рекреационном пространстве, за счет ни одной спортивной площадки не будут осуществляться строительные работа. И так будет и в будущем", – отметил Каладзе.

Ранее мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой города и сохранение его самобытного облика. Был разработан законопроект о строительной амнистии. Законодательный пакет предусматривает прощение нарушений строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года, и отмену наложенных на них административных штрафов. Законодательный пакет также предусматривает уголовную ответственность за неподчинение требованиям муниципальной инспекции.

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