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Вид на город Тбилиси. Жилые дома в районе Ваке - Сабуртало

Каладзе: хаотичной застройки Тбилиси больше не будет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (884)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210629/252159549/Kaladze-khaotichnoy-zastroyki-Tbilisi-bolshe-ne-budet.html

Мэр столицы пообещал, что ни одна рекреационная зона, ни одна спортивная площадка не будет принесена в жертву строительству

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе гордится тем, что хаотичной застройке столицы поставлена точка, об этом он заявил на презентации реализованных проектов по управлению и экономическому развитию.

"Как мэр этого города я очень горжусь, что мы поставили точку хаотичной застройке, которая являлась серьезной проблемой для местного населения и для всех, кто любит этот город", – заявил Каладзе.

Каха Каладзе
photo : press-service of the Tbilisi City Hall
На финишной прямой – мэр Тбилиси продолжает подводить итоги четырехлетней работы

Мэр столицы обещает, что и в будущем мэрия не допустит хаотичной застройки города. По его словам, приняты очень важные решения, законодательные изменения и новые правила для того, чтобы сохранить как можно больше зеленого пространства в городе, осуществить новые проекты и раз и навсегда завершить вредную практику строить везде, где нельзя и можно.

"Ни в одном рекреационном пространстве, за счет ни одной спортивной площадки не будут осуществляться строительные работа. И так будет и в будущем", – отметил Каладзе.

Ранее мэр Тбилиси не раз заявлял, что одним из приоритетных направлений работы его команды является борьба с хаотичной застройкой города и сохранение его самобытного облика. Был разработан законопроект о строительной амнистии. Законодательный пакет предусматривает прощение нарушений строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года, и отмену наложенных на них административных штрафов. Законодательный пакет также предусматривает уголовную ответственность за неподчинение требованиям муниципальной инспекции. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (884)
Теги:
строительство, Тбилиси, Грузия

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