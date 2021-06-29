Мэрия Тбилиси потратила на проекты более 4,7 миллиарда лари

Только на инфраструктурные проекты в столице за четыре года было потрачено более двух миллиардов лари

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Общая стоимость осуществленных и текущих проектов мэрии Тбилиси за четыре года составляет 4,7 миллиарда лари, заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе.

В 2018-2021 гг. город потратил более двух миллиардов лари на инфраструктурные проекты и более миллиарда на социальные и здравоохранительные проекты.

"Бюджет муниципалитета в 2018 году составлял 1 086 863 570 лари, в 2019 году – 1 106 066 807, 2020 году – 1 121 648 105, а в 2021 году вместо обещанного одного миллиарда составил 1 192 526 769", – заявил Хмаладзе.

По его словам, важно и то, что мэрия Тбилиси осуществляет проекты и программы не только на бюджетные средства, но и на средства, выделяемые организациями-донорами и международными финансовыми институтами. Всего за четыре года мэрия Тбилиси смогла извне привлечь 284 миллиона лари финансирования (обменный курс лари на 29 июня в размере 3,1579 GEL/$1).

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.