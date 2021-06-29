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Эпидемия коронавируса - работа кафе баров и ресторанов в центре города

Мэрия Тбилиси выделила более 4 млн лари ресторанной и развлекательной индустрии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Столичные власти освободили объекты общепита, клубную и развлекательную индустрию от арендной платы, списали с них долги и неустойки, установили льготы на коммунальные услуги, помогая выжить в условиях пандемии

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделила ресторанам, кафе, субъектам клубной индустрии и детским развлекательным центрам в общей сложности 4 200 000 лари (более 1 млн 335 тысяч долларов) в виде субсидий и денежных компенсаций во время пандемии.

Как рассказал вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе на презентации отчета осуществленных проектов в направлении управления и политики экономического развития, с началом пандемии городские власти в меру своих возможностей поддерживали малый и средний бизнес, и этой помощью воспользовались несколько тысяч субъектов.

Кафе и рестораны под открытым небом - эпидемия коронавируса посетители и официанты в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Мэрия Тбилиси продлевает льготы владельцам открытых кафе

"Для экономического сектора были введены многочисленные пакеты льгот, которыми воспользовались несколько тысяч субъектов. В основном это отсрочка и списание арендной платы, приостановка санкций и неустоек. В постпандемийный период программы финансовой поддержки были также запущены для ресторанов, предприятий общественного питания, субъектов электронной музыки и клубной индустрии, детских развлекательных центров. Общая стоимость этих программ составляет около 4 200 000 лари", – отметил вице-мэр столицы.

По словам Хмаладзе, значительные финансовые льготы были предоставлены и строительному сектору, в том числе был задействован проект строительной амнистии.

Законодательный пакет предусматривает прощение нарушений строительных норм, допущенных на объектах, завершенных к 18 августа 2020 года, и отмену наложенных на них административных штрафов. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (887)
Теги:
Ресторан, Пандемия, Мэрия Тбилиси, Грузия

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