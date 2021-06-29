Бизнес-сектор помогает мэрии Тбилиси в реализации инфраструктурных проектов

Только один проект "Радио город", практически ничего не стоивший мэрии и удачно проданный одной из частных компаний, принес бюджету столицы доход в 23 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Проект обновления наружного освещения Тбилиси, стоимость которого достигает 100 млн, будет реализован через инвестиции частных компаний, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.

По словам Хмаладзе, была разработана экономически обоснованная модель для различных типов инфраструктуры, важных для города, в которой задействован бизнес-сектор.

Такая экономическая модель активно используется в передовых странах мира и для столицы она не нова.

"Это один из проектов наружного освещения Тбилиси. В настоящее время проводится тендерная процедура, и 100-миллионный проект по обновлению наружного освещения будет реализован через частные компании", – сказал Хмаладзе.

По словам вице-мэра, после осуществления проекта в секторе наружного освещения, экономия электроэнергии в городе составит около 70%.

Хмаладзе также рассказал о развитии проекта "Радио город". По его словам, реализация проекта увеличила доходы в бюджет.

"Поскольку мы смогли смоделировать правильную экономическую модель этого проекта, мы продали его и получили в бюджет 23 миллиона лари. И этот проект будет реализован с привлечением частных инвестиций, которые составят около 8 миллионов долларов. Этот проект ни стоил бюджету ничего, но за счет приватизации доходы бюджета увеличились на 23 миллиона лари", – сказал Хмаладзе.

Вице-мэр также отметил такие важные инфраструктурные проекты, как адаптации пешеходных мостов для лиц с ОВЗ, демонтаж части мостов и обустройства на их месте пешеходных переходов, так называемых "зебр".

Что касается проекта развития Тбилисской телевышки, то, по словам Хмаладзе, уже появилась компания, которая изучает перспективы ее преобразование в туристический объект.

В частности, мэрия Тбилиси совместно с министерством экономики и устойчивого развития Грузии в апреле объявила тендер на обустройство столичной телебашни. Здесь появятся ресторан с панорамным видом, смотровая площадка, а также центр для визитеров.

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