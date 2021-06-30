Мэрия Тбилиси внедряет новую систему управления рисками наводнений

Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства экономики Франции в сотрудничестве с французской инженерно-консалтинговой компанией Suez Consulting

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси, в частности ООО "Тбилсервис Групп", запускает специальную систему для нейтрализации риска наводнений и ухудшения качества поверхностных вод, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, проект финансируется Министерством экономики Франции по грантовой программе и будет реализован в рамках меморандума о взаимопонимании с французской инженерно-консалтинговой компанией Suez Consulting.

"Меморандум предусматривает предоставление логистических затрат и технического оборудования французской стороной, чтобы этот метод можно было использовать в других ключевых секторах города в будущем. В рамках проекта планируется изучить, проанализировать и внедрить инновационные технологии на выбранных участках столицы для правильной работы дренажной сети", – сказал Каладзе.

По словам мэра, технические работы включают исследование-диагностику и моделирование таких компонентов, как метеорология, гидрология и качество воды.

В будущем на реке Кура будут построены очистные сооружения, чтобы предотвратить загрязнение воды.

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