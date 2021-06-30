15:43 30 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7608
  • 100 RUB4.3537
  • USD3.1603
Поиск
LIVE:
Наводнение в Тбилиси

Мэрия Тбилиси внедряет новую систему управления рисками наводнений

photo : courtesy of Tbilisi City Hall
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (889)
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1e/252171712.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210630/252170569/Meriya-Tbilisi-vnedryaet-novuyu-sistemu-upravleniya-riskami-navodneniy.html

Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства экономики Франции в сотрудничестве с французской инженерно-консалтинговой компанией Suez Consulting

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси, в частности ООО "Тбилсервис Групп", запускает специальную систему для нейтрализации риска наводнений и ухудшения качества поверхностных вод, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, проект финансируется Министерством экономики Франции по грантовой программе и будет реализован в рамках меморандума о взаимопонимании с французской инженерно-консалтинговой компанией Suez Consulting.

Спасатели выводят людей. Наводнение в столице Грузии с 13 на 14 июня 2015 года, архивное фото
photo : courtesy of Tbilisi City Hall
Наводнение в Тбилиси - шесть лет после трагедии

"Меморандум предусматривает предоставление логистических затрат и технического оборудования французской стороной, чтобы этот метод можно было использовать в других ключевых секторах города в будущем. В рамках проекта планируется изучить, проанализировать и внедрить инновационные технологии на выбранных участках столицы для правильной работы дренажной сети", – сказал Каладзе.

По словам мэра, технические работы включают исследование-диагностику и моделирование таких компонентов, как метеорология, гидрология и качество воды.

В будущем на реке Кура будут построены очистные сооружения, чтобы предотвратить загрязнение воды. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (889)
Теги:
Наводнение, Мэрия Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
LIVE_СПУТНИК: Прямая линия с Владимиром Путиным
Трансляция в эфире - прямая линия Владимира Путина с жителями России
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться