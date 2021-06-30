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Новый сквер открылся в центре Тбилиси

На новый сквер в спальном районе Тбилиси мэрия потратит более миллиона лари

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (889)
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Гранатовый сквер раскинется на площади в 10 тысяч квадратных метров и несомненно станет любимым отдыхом жителей Глданского массива

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Новый Гранатовый сквер появится в Глданском районе Тбилиси, рассказал мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

На территории в 10 тысяч квадратных метров появятся детские развлекательные зоны, павильоны для отдыха, баскетбольное и футбольное площадки, теннисные и шахматные столы. Кроме того, горожане смогут здесь в специально отведенном месте выгуливать животных, пользоваться велосипедной и скейтбордной дорожками, фитнес-зоной.

Вид на город Тбилиси - Метехский мост
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Бизнес-сектор помогает мэрии Тбилиси в реализации инфраструктурных проектов

По словам мэра, в седьмом микрорайоне Глдани будет установлено наружное освещение и оросительные системы, установлена разнообразная парковая инфраструктура, проведены работы по благоустройству территории и установлены видеокамеры для обеспечения безопасности.

На проект из бюджета администрации Глданского района будет выделено 1 196 990 лари (около 380 тысяч долларов).

Как отметил Каладзе, с 2018 года в Тбилиси появилось около тысячи новых рекреационных и зеленых зон.

"Мы не будем останавливаться на достигнутом. В рамках городской политики планируется озеленение еще многих важных для столицы мест – появятся новые парки и скверы. Еще одно пространство, обновление и восстановление которого уже началось, – это так называемый Гранатовый сквер в седьмом микрорайоне Глдани", – сказал Каладзе.

Как подчеркнул мэр, это будет многофункциональная зона, рассчитанная на граждан любого возраста.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что обустройство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. Мэрия Тбилиси приступила к осуществлению двух масштабных проектов – обновлению парка Ваке и закладке нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (889)
Теги:
Парк, Мэрия Тбилиси, Грузия

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