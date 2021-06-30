На экзамены с комфортом – в Тбилиси назначены дополнительные автобусы для абитуриентов

Дополнительные автобусы будут отходить от станций метро "Варкетили", "Театр Ахметели" и "Самгори" в направлении тех школ, в которых разместились экзаменационные центры

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. На время Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) для абитуриентов в Тбилиси будут работать дополнительные автобусные маршруты, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Муниципальный транспорт будет ездить в направлении экзаменационных центров с 06:00 до 20:00. Стоимость проезда будет стандартной – 50 тетри.

Дополнительные автобусы будут ездить по следующим маршрутам:

От станции метро "Варкетили" до школы № 117.

От станции метро "Театр Ахметели" автобус будет доставлять к школам №№ 175а, 175б, 39, 173, 177 и 191.

От станции метро "Самгори" общественный транспорт будет ходить к школе №103.

Единые национальные экзамены, общие магистерские экзамены, экзамены старших учителей пройдут с 1 июля до 30 июля включительно в экзаменационных центрах, размещенных в тбилисских школах №№ 32, 39, 117, 133, 173, 175а, 175б, 177, 191 и 207, а в школе № 103 – с 18 июля до 18 августа включительно.

ЕНЭ в Грузии начнутся с 1 июня. Единые национальные экзамены 2021 года пройдут в 25 экзаменационных центрах Грузии. Из 25 экзаменационных центров 11 будут размещены в Тбилиси, 3 – в Кутаиси (Имерети), 3 – в Батуми (Аджария), а остальные в Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети), Рустави (Квемо Картли), Гори (Шида Картли), Ахалцихе (Самцхе-Джавахети), Телави (Кахети), Озургети (Гурия), Поти (Самегрело - Земо Сванети) и Хуло (Аджария).

Регистрацию на ЕНЭ в этом году прошли более 38,4 тысячи абитуриентов.

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