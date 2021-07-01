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Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари

Еще одна оползневая зона в окрестностях Тбилиси - специалисты приступили к ее изучению

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Оползень в Тбилиси (26)
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Активизация оползневых процессов замечена на склоне у дороги Лиси-Мсхалдиди. Здесь уже образовались трещины шириной в два и глубиной в три метра

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Оползневые процессы, активизировавшиеся накануне на склоне у дороги Лиси-Мсхалдиди (Лиси-Мухатцкаро-Мсхалдиди, Мцхетский муниципалитет) близ Тбилиси, не представляют опасности для населения, заявил начальник департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили Sputnik Грузия.

Дорога, ведущая к селу Мсхалдиди Мцхетского муниципалитета, перекрыта уже вторые сутки. На месте работают специалисты агентства, которые к завтрашнему дню подготовят заключение и рекомендации. Территория оцеплена полицией.

Оползневая зона в столице Грузии в районе Сабуртало в поселке Вашлиджвари
© Sputnik / Alex Shlamov
Мэрия Тбилиси приступает ко второму этапу укрепления оползневой зоны в Вашлиджвари

Как рассказал Мераб Гаприндашвили, специалисты агентства работают на месте со вчерашнего дня. На этом этапе, по его словам, можно сказать, что склон пришел в движение из-за морфологических и геологических обстоятельств и особенностей зоны.

По предварительным данным мониторинга, ширина трещины увеличилась за сутки. По состоянию на 1 июля, ширина образовавшейся трещины составляет два метра, глубина - 3 метра. Объем образовавшейся массы - 18-20 тысяч куб. метров. Площадь - от 3 500 до 4 000 кв метров.

"Со вчерашнего дня специалисты Национального агентства окружающей среды работают в зоне оползня. Площадь не увеличивается, но увеличивается ширина трещины. Предварительные результаты у нас практически готовы, но будут опубликованы завтра вместе с рекомендациями", - сказал Гаприндашвили.

По его словам, изучение возможной траектории движения оползневой массы показало, что она не представляет опасности для населения, так как на ее пути глубокий овраг.

"Это не какой-то грандиозный оползень. Ниже находится овраг, и он (оползень) движется в направлении оврага", - сказал геолог.

После того, как специалисты опубликуют рекомендации, начнутся работы по укреплению склона. 

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Оползень в Тбилиси (26)
Теги:
Оползень, Тбилиси, Грузия

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