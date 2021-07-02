Море театра, выставок, джаза и кино: куда пойти 2-4 июля в Тбилиси

Мы готовы обрадовать своих читателей – наступил самый любимый день недели. И это, конечно же, пятница. День, когда уже можно расслабиться в предвкушении приятных выходных

Sputnik Грузия традиционно предлагает жителям и гостям грузинской столице не лежать на диване и смотреть сериалы, а гулять и развлекаться в Тбилиси, потому что уикенд будет жаркий.

Послушать джаз

© Sputnik / Olga Kiknavelidze Джаз музыкант играет на саксофоне

Когда: 2-4 июля, 19:00

Где: сад Арто

Подробнее: https://www.facebook.com/events/404686440791169/?ti=ls

Послушать джаз пятничным вечером, что может быть приятнее? К тому же фестиваль Mid-Summer Night Jazz Festival соберет до 80 известных музыкантов: на трехдневном фесте выступят грузинские исполнители, признанные за рубежом. В лайн-апе заявлены такие известные музыканты и исполнители джаз-музыки, как Майя Бараташвили, Бека Гочиашвили, Папуна Шарикадзе, композитор Дато Эвгенидзе, Резо Кикнадзе, Лаша Деисадзе, группа "Квинтесенсс" и многие другие.

Узнать о Тбилиси больше

© Sputnik / Alexander Imedashvili Памятник основателю города Тбилиси царю Вахтангу Горгасали

Когда: до 15 сентября

Где: Карвасла (ул. Сиони, 8)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/161992509249142?ref=newsfeed

Выставка "Тбилиси пал сто раз и…" рассказывает об истории столицы. Посетители смогут узнать о переломных моментах Тбилиси, знаковых сражениях, том, как город множество раз восстанавливал свой облик и как столица каждый раз восстанавливалась, с ее архитектурой, улицами и знаменитыми видами.

Отправиться на фестиваль вина

photo: Pixabay / congerdesign Бокалы с красным вином, архивное фото

Когда: 3 июля, 11:00-18:00

Где: парк Мтацминда

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4020792874642723/?ti=ls

Фестиваль "Винная деревня", который объединит в одном пространстве производителей вина и его любителей, пройдет в столичном парке Мтацминда. На этот раз на мероприятии будут представлены вина из Имерети, Рачи и Лечхуми. Гости, которые хотят посетить фестиваль, должны зарегистрироваться на месте – за столиком "Винного клуба".

Пойти на студенческий фестиваль кино

Когда: до 4 июля

Где: кинотеатр "Амирани"

Подробнее: https://www.facebook.com/events/340219994184155/

Новое, молодежное, свежее и интересное кино – вот какие новинки от режиссеров разных стран мира можно увидеть на Международном студенческом кинофестивале в Тбилиси.

Не забыть про любимую ярмарку

photo: STALL / FB Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")

Когда: 3, 4 июля

Где: пр. Ш. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098111380880/?active_tab=discussion

Ну как не пойти на первую в Грузии уличную ярмарку рукодельных вещей? К тому же мы каждый раз предлагаем вам это сделать – когда, если не сейчас!? Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.

Определить: точка – начало или конец

photo: Dédicace Gallery / FB Выставка художника Олега Тимченко в Dédicace Gallery

Когда: 3, 4 июля

Где: Dédicace Gallery (ул. Тарханишвили, 25)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1133548937050751/?ti=ls

Успейте попасть на выставку известного грузинского художника Олега Тимченко. Punctum – это картины, отражающие множество состояний, через которые человек проходит с течением времени. Punctum, то есть точку, можно воспринимать по-разному: это предел или крайняя точка чего-либо, начало, переходный период, ситуации, минуты и сложные ситуации, которые человек преодолевает за всю свою жизнь. А что это за "точка" для вас?

Узнать историю через искусство

© Sputnik / Olga Kiknavelidze Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства

Когда: до 18 июля

Где: Грузинский музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4225280900828167/?active_tab=discussion

Музей приглашает на выставку под названием "30 лет – абстракция и декады", которая объединяет работы грузинских художников и фотографов. На экспозиции вы увидите как живописные полотна, так и документальные фотографии. В фокусе – новейшая история Грузии.

Пойти на "караван"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Вид на центр Тбилиси. Городской пейзаж. Архитектура. Площадь Орбелиани после реставрации

Когда: 2-4 июля

Где: площадь Орбелиани

Подробнее: https://www.facebook.com/events/229328112363995/?active_tab=discussion

Организаторы ивента на Площади Орбелиани приготовили несколько пространств для своих гостей – предпринимательская зона, зона питания, детская, познавательная и развлекательная. Не обойдется, конечно, и без музыки!

Заняться йогой

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin Занятия по йоге на SUP-бордах в акватории Енисея в Красноярском крае

Когда: 2-4 июля

Где: Тбилисское море

Подробнее: https://www.facebook.com/events/178674977562883/?active_tab=discussion

На конец мы оставили самое приятное для души и тела – йогу. И не простую, а на воде. Организаторы приглашают на йогу на SUP-бордах для опытных и новичков. Если вы хотите новых телесных ощущений и эмоций, балансируя на воде, вы их точно получите. Даже самые простые асаны станут балансовыми и заиграют, если делать их на водной поверхности. А сколько новых мышц в теле можно обнаружить!

Что в театре?

2 июля в Театре королевского квартала – "Осень служанок"

2 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

3 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"

3 июля в Театре кукол – "Летели журавли"

3 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"

3 июля в Театре королевского квартала – "Осень служанок"

photo: Royal District Theatre / FB Cпектакль "Осень служанок" Театра королевского квартала

3 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"

4 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"

4 июля в Театре кукол – "Летели журавли"

4 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"

4 июля в Театре королевского квартала – "Осень служанок"

4 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня".

Что в кино?

"Судная ночь 5" (ужасы, боевик)

"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия)

"Отрицательные числа" (драма)

"Форсаж 9" (остросюжетный, приключения)

"Коп на драйве" (комедия, остросюжетный)

"Годзилла против Конга" (научная фантастика, боевик)

Мультфильмы

"Лука" (комедия, приключения)

"Рок дог 2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия)

"Том и Джерри" (анимация, комедия, семейный).

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!