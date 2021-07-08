Желтые маршрутки исчезнут с улиц Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Парк желтых маршруток в Тбилиси будет полностью заменен новыми микроавтобусами до конца текущего года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

По Тбилиси уже курсируют 300 новых синих микроавтобусов, которые были куплены на деньги администрации и отданы в распоряжение компании "Тбилисский микроавтобус". Мэрия Тбилиси обязала компанию-оператор со временем вернуть эти средства, чтобы вновь приобрести еще 300 машин и вывести их на линии. Еще 400 новых маршруток "Тбилисский микроавтобус" закупит самостоятельно.

"Всего с конца года жителей столицы будет обслуживать 1 000 микроавтобусов", – заявил Каладзе.

По словам мэра, с будущего года в столице больше не будет ездить ни один старый, желтый микроавтобус, который, по его словам, доставлял огромный дискомфорт жителям города.

"С конца года данная проблема будет решена раз и навсегда. Людей, которые пользуются общественным транспортом, будет обслуживать новый, комфортный общественный транспорт. Это важный приоритет для нас. В этом направлении мы начали важную реформу, которая продолжится и в будущем", – подчеркнул Каладзе.

В рамках транспортной реформы, с 1 апреля проезд в синих маршрутках в столице подешевел и стоит не 80, а 50 тетри и в них действуют те же льготы, что и в автобусах и метро. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.