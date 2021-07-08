16:41 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Желтые маршрутные такси у автобусной остановки, где люди ждут транспорт

Желтые маршрутки исчезнут с улиц Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
25040
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/08/252254579.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210708/252254581/Zheltye-marshrutki-ischeznut-s-ulits-Tbilisi.html

С конца года жителей столицы будет обслуживать 1 000 новых синих микроавтобусов

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Парк желтых маршруток в Тбилиси будет полностью заменен новыми микроавтобусами до конца текущего года, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

По Тбилиси уже курсируют 300 новых синих микроавтобусов, которые были куплены на деньги администрации и отданы в распоряжение компании "Тбилисский микроавтобус". Мэрия Тбилиси обязала компанию-оператор со временем вернуть эти средства, чтобы вновь приобрести еще 300 машин и вывести их на линии. Еще 400 новых маршруток "Тбилисский микроавтобус" закупит самостоятельно.

"Всего с конца года жителей столицы будет обслуживать 1 000 микроавтобусов", – заявил Каладзе.

По словам мэра, с будущего года в столице больше не будет ездить ни один старый, желтый микроавтобус, который, по его словам, доставлял огромный дискомфорт жителям города.

Каха Каладзе
photo : Government of Georgia / FB
Журналисты неприкосновенны даже в самых горячих точках - Каха Каладзе

"С конца года данная проблема будет решена раз и навсегда. Людей, которые пользуются общественным транспортом, будет обслуживать новый, комфортный общественный транспорт. Это важный приоритет для нас. В этом направлении мы начали важную реформу, которая продолжится и в будущем", – подчеркнул Каладзе.

В рамках транспортной реформы, с 1 апреля проезд в синих маршрутках в столице подешевел и стоит не 80, а 50 тетри и в них действуют те же льготы, что и в автобусах и метро. В течение дня маршрутками в столице пользуются более 600 тысяч человек.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Пить нельзя! Как в Беларуси решают проблему занитраченных вод
Нитраты зашкаливают: как в Беларуси решают проблему с питьевой водой
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться