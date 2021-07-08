Не справились с работами - мэрия Тбилиси расторгла договор с компанией-подрядчиком

Компания, с которой был расторгнут договор, должна была построить в одном из районов столицы многофункциональный общественный центр

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси расторгла договор с компанией-подрядчиком, строящей многофункциональный общественный центр в столичном районе Самгори, об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Концепция общественных центров, строительство которых уже начато в Самгори и Диди Дигоми, включают в себя футбольные и баскетбольные площадки, борцовские залы, фитнес-зоны, бассейны, медиатеку, кафе, пространство, где молодежь сможет отдыхать и учиться.

По словам Каладзе, со строительством центра в Самгори возникли проблемы.

"Многофункциональные комплексы - очень хорошая идея, в них все эти возможности собраны в одном пространстве. На одном из объектов возникли проблемы - подрядчик (очень жаль, что есть такие компании) не справился с работами", - сказал Каладзе.

Как пояснил мэр, работы должны были завершиться 17 июня 2021 года, за 610 календарных дней. После подписания контракта компания в качестве аванса получила 25% от стоимости проекта, а это 2 989 996 лари. Она также пользовалась всеми льготами, которые были установлены для экономических субъектов в условиях пандемии, но, несмотря на все это, работы не были выполнены.

Кроме того, по словам мэра, на объекте постоянно ощущалась нехватка рабочей силы и материалов. В связи с этим компания получила несколько устных и письменных предупреждений, к ней неоднократно применяли штрафные санкции. На сегодняшний день вместо завершенных работ освоено 27,9% работ.

"Такой подход и отношение категорически неприемлемы лично для меня и для моих товарищей по команде. В связи с этим мэрия Тбилиси больше не считает целесообразным сотрудничество с компанией и расторгает договор с ней в одностороннем порядке. Мы работаем над объявлением нового тендера параллельно с оставшимися работами, и строительство объекта обязательно будет продолжено", - сказал Каладзе.

Аналогичный проект реализуется в Диди Дигоми возле школы "Песвеби", где строительство ведется в соответствии с проектом и по графику. Строительные работы на объекте завершатся осенью.

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