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Салон красоты. Наружняя реклама

Кто в Тбилиси будет размещать рекламу - мэрия объявила аукцион

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (891)
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Аукцион на право размещения наружной рекламы в столице уже объявлен, стартовая цена лота - 32 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила аукцион на право размещения наружной рекламы в столице.

Как заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, компания-победитель получит право размещения наружной рекламы на территории столицы на 15 лет. По словам Каладзе, мэрия Тбилиси получит определенный доход от указанного аукциона, который будет направлен на реализацию различных проектов.

Желтые маршрутные такси у автобусной остановки, где люди ждут транспорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы объявили аукцион на право размещения рекламы по всему Тбилиси два дня назад. Заинтересованные лица смогут в течение одного месяца получить полноценную информацию об условиях аукциона", - заявил Каладзе.

По его словам, стартовая стоимость приватизационного права составляет 32 миллиона лари (более 10,3 миллиона долларов). Средства от аукциона получит муниципалитет.

"Уверен, что многие проявят интерес к аукциону и данная сумма еще больше увеличится, больше дохода будет у муниципалитета, что, безусловно, будет использовано на реализацию разных важных проектов", - отметил Каладзе.

В текущем году истекает 12-летний срок у компании, которая размещает наружную рекламу в столице. Это право компания получила после победы в аукционе в 2009 году. 

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (891)
Теги:
реклама, Мэрия Тбилиси, Грузия

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