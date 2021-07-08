Кто в Тбилиси будет размещать рекламу - мэрия объявила аукцион

Аукцион на право размещения наружной рекламы в столице уже объявлен, стартовая цена лота - 32 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила аукцион на право размещения наружной рекламы в столице.

Как заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, компания-победитель получит право размещения наружной рекламы на территории столицы на 15 лет. По словам Каладзе, мэрия Тбилиси получит определенный доход от указанного аукциона, который будет направлен на реализацию различных проектов.

"Мы объявили аукцион на право размещения рекламы по всему Тбилиси два дня назад. Заинтересованные лица смогут в течение одного месяца получить полноценную информацию об условиях аукциона", - заявил Каладзе.

По его словам, стартовая стоимость приватизационного права составляет 32 миллиона лари (более 10,3 миллиона долларов). Средства от аукциона получит муниципалитет.

"Уверен, что многие проявят интерес к аукциону и данная сумма еще больше увеличится, больше дохода будет у муниципалитета, что, безусловно, будет использовано на реализацию разных важных проектов", - отметил Каладзе.

В текущем году истекает 12-летний срок у компании, которая размещает наружную рекламу в столице. Это право компания получила после победы в аукционе в 2009 году.

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