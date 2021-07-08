Реставрация исторических зданий в центре Тбилиси завершится в 2023 году

В строительных лесах сейчас два памятника культуры на проспекте Руставели - бывший кадетский корпус и Дворец учащейся молодежи

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Восстановление и реставрация исторических зданий на проспекте Руставели - бывшего кадетского корпуса и Дворца учащейся молодежи - в активной фазе, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

По его словам, на восстановительные работы бывшего кадетского корпуса выделено 14 миллионов лари (более 4,1 миллиона долларов). На данном этапе ведутся работы по укреплению исторического здания.

"Это памятник культурного наследия, историческое здание, которое было в тяжелом состоянии, практически рушилось, и жить здесь было невозможно. На данном этапе демонтирован один флигель здания, а проемы флигеля, которые не подлежат демонтажу, укреплены металлическими конструкциями", - заявил Каладзе.

По словам мэра, работы завершатся в 2023 году.

Зданию около 150 лет. Первоначально здесь была начальная военная школа, а затем кадетский корпус. В 1918 году здание было преобразовано в коммунальное жилье.

Второй важный объект на центральном проспекте города, который ремонтирует мэрия, это Дворец учащейся молодежи. По словам мэра, бюджет проекта составляет 33,7 миллиона лари (примерно 10,8 миллиона долларов). Полная реставрация здания завершится в 2023 году.

"Это важнейшее историческое здание и богатство нашего города. Мы максимально должны сделать все, чтобы сохранить памятники культурного наследия, обновить здания и оставить их будущим поколениям", - отметил Каладзе.

Здание Дворца учащейся молодежи построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. Уже несколько десятков лет дворец является культурно-образовательным центром и лидером неформального образования.

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