Животных в Тбилисском зоопарке накормили фруктовым льдом - фото

Жарко в этом время не только жителям и гостям столицы, но и питомцам Тбилисского зоопарка. Вот как сотрудники зверинца заботятся о животных

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Питомцам Тбилисского зоопарка в жару дают поесть фруктовый лед - красочные фотографии обитателей зоопарка с лакомствами распространили на официальной Facebook-странице зверинца.

В пресс-службе зоопарка отмечают, что летом звери систематически получают охлажденные фрукты и овощи. На фото видно, что на этот раз фруктовый лед попробовали парнокопытные.

🍧 🍦 ამასწინათ დათვებისა და მგლების ნაყინების ფოტოები რომ გაგიზიარეთ, ხომ გახსოვთ? ის ერთი და საჩვენებელი ფაქტი კი არ... Опубликовано თბილისის ზოოპარკი • Tbilisi Zoo Четверг, 8 июля 2021 г.

Любопытно, что ранее интернет-пользователи оказались недовольны данным фактом, сказав, что кормить животных "надо нормально". Однако в администрации зоопарка отмечают, что сначала обязательно моют продукты, измельчают, замораживают, а после уже раздают питомцам.

Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум, террариум.

Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Серьезно зоопарк пострадал и во время разрушительного наводнения 2015 года. Из 600 его обитателей выжили меньше половины. Тогда и было принято окончательное решение перенести зоопарк на территорию Тбилисского моря.

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