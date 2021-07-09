Танцы, электронная музыка, "Сухишвили" и Бах: уикенд по-тбилисски 9-11 июля

Всем-всем-всем! Оглянитесь вокруг. Наступила чумовая пятница, а значит пришло время для безудержного веселья или же, наоборот, спокойного, умиротворенного отдыха. Как говорится, на вкус и цвет...

Sputnik Грузия по традиции поможет вам в выборе интересных мероприятий на эти выходные. Поехали!

"От Баха до Баха"

photo: Giorgi Zagareli / FB Грузинский скрипач Георгий Цагарели

Когда: 9 июля, 18:00

Где: Новый театр имени Васо Абашидзе (пр. Агмашенебели, 127)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/821782998733515/?active_tab=discussion

Этот перформанс является продолжением серии концертов Георгия Цагарели, нарушающей правило деления музыки на жанры. Музыкальный проект скрипача рассчитан на слушателей всех поколений и вкусов. Там вы сможете послушать музыкантов, объединившихся в студии Цагарели, которая открылась в Национальном дворце. Среди них Zagareli & Strings, Александр Кордзаия/kordz, Георгий Гигашвили, Зура Джишкариани/DILLA и DRO.

Прогуляться по Площади Орбелиани

photo: Tbilisi Caravan / FB Мероприятие "Караван" на площади Гудиашвили в Тбилиси

Когда: 9-11 июля

Где: Площадь Орбелиани

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1065096947353407?ref=newsfeed

Организаторы ивента на Площади Орбелиани приготовили несколько пространств для своих гостей – предпринимательская зона, зона питания, детская, познавательная и развлекательная. Не обойдется, конечно, и без музыки!

"Постучать" по барабанам

Когда: 10 июля, 16:30

Где: парк Муштаиди

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1175724689569580/?active_tab=discussion

Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении только положительных эмоций. Драм-терапия – это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой. Приятный бонус в том, что мероприятие будет проходить на свежем воздухе.

Пойти на вечер латинских танцев

© AFP / Joaquin Sarmiento Танцоры из Аргентины во время выступления на Кубке мира по латинским танцам в Медельине, Колумбия

Когда: 10 июля, 20:00

Где: Salsa, Bachata, Kizomba school (пр. Агмашенебели, 61/59)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/982830419159580/?active_tab=discussion

Предлагаем вам весело и полезно провести время. Научиться танцевать латинские танцы – сальсу, бачату и другие зажигательные варианты латино. Поверьте, будет весело, к тому же на мероприятии предоставят и напитки, что только раскрепостит вас.

Посмотреть интересный фильм

photo: Cafe Mziuri / FB Кадр из грузинского фильма "Свинья"

Когда: 9 июля, 20:30

Где: парк Мзиури

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1127045431152251?ref=newsfeed

Отправьтесь субботним вечером в столичный парк Мзиури, чтобы посмотреть грузинский фильм "Свинья". У картины очень интересный сюжет, который, кстати, основан на реальных событиях, произошедших в Кахети (Восточная Грузия). Режиссер услышал историю из выпуска новостей. Мальчик заблудился в чужой деревне, залез в кусты ежевики и оказался в чужом дворе. Хозяева дома (два брата) поймали его, обвинили в краже, заковали в цепи и потребовали выкуп в размере 300 лари от семьи – цена за живую свинью.

Отправиться на традиционную ярмарку

Когда: 10, 11 июля

Где: пр. Ш. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098128047545/?active_tab=discussion

Традиционно предлагаем читателям отправиться на первую в Грузии уличную ярмарку рукодельных вещей. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и конечно же приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.

Насладиться танцами "Сухишвили"

photo: Sukhishvilebi / FB Национальный балет Грузии "Сухишвили"

Когда: 9-11 июля, 21:00

Где: открытая сцена Такара (пригород Тбилиси)

Подробнее: https://tkt.ge/show/9595/sukhishvilebi

Если вы ни разу не были на концерте ансамбля "Сухишвили", то даже не думайте отлынивать и отправляйтесь на концерт. Известный танцевальный ансамбль откроет летний сезон особенной программой и новинками.

Познакомиться с Тбилиси поближе

© video: Sputnik . Alexander Imedashvili Старый Тбилиси - район АбанотубаниСтарый Тбилиси

Когда: до 15 сентября

Где: Карвасла (ул. Сиони, 8)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/161992509249142?ref=newsfeed

Выставка "Тбилиси пал сто раз и…" рассказывает об истории столицы. Посетители смогут узнать о переломных моментах Тбилиси, знаковых сражениях, том, как город множество раз восстанавливал свой облик и как столица каждый раз восстанавливалась, с ее архитектурой, улицами и знаменитыми видами.

Послушать электронную музыку

Когда: 9-11 июля, 20:00

Где: бар Деда эна

Подробнее: https://www.facebook.com/events/786644542050925/?ti=ls

В баре "Деда эна" проходит серия мероприятий с грузинскими диджеями. В этот уикенд вы сможете послушать электронную музыку таких артистов как Marikhi, Generali Minerali и Grоtask.

Что в театре?

9 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Страстный возлюбленный"

9-11 июля в Театре Туманишвили – "Кугелмас!"

10-11 июля в Театре кукол – "Летят журавли"

10 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Саламура"

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI Театр юного зрителя имени Нодара Думбадзе в Тбилиси

10 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Страстный возлюбленный"

11 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"

11 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"

Что в кино?

"Черная вдова" (приключения, боевик)

"Судная ночь 5" (ужасы, боевик)

"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия)

Мультфильмы

"Лука" (комедия, приключения)

"Рок дог 2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия).

ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!