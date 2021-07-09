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Машины на тбилисской набережной ночью в дождь

Ночной ливень создал проблемы жителям Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Происшествия в Грузии (2630)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210709/252261153/Nochnoy-liven-sozdal-problemy-zhitelyam-Tbilisi.html

Сильный дождь, который обрушился ночью на столицу, принес не только живительную прохладу, но и заставил изрядно потрудиться службу спасения

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. До 40 сообщений с просьбой о помощи поступило поздно вечером в Службу управления чрезвычайными ситуациями от жителей Тбилиси, которым ночной ливень создал проблемы.

Как заявляют в пресс-службе ведомства, прошедший сильный дождь не прошел бесследно. В некоторых частях города затопило улицы, подвалы и первые этажи домов, магазины. Кое-где было затруднено автомобильное движение.

Бригады спасателей работали практически всю ночь. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2630)
Теги:
Дождь, Тбилиси, Грузия

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