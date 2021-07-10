Канатная дорога на популярное озеро Тбилиси закрылась на два дня

Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, временно не сможет обслуживать пассажиров из-за технических работ, сообщает Мэрия Тбилиси.

Перемещение на канатке будет недоступно с 10 по 12 июля.

"После завершения работ, 13 июля, канатка возобновит работу в привычном режиме", - говорится в сообщении компании.

Канатная дорога, соединяющая район Ваке с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.

Неподалеку от озера находится известный Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.

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