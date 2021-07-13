В настоящее время постоянные дружественные связи Тбилиси поддерживает с 20 городами разных стран мира. Баку стал двадцать первым

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Столицы Грузии и Азербайджана – Тбилиси и Баку - стали городами-побратимами, соответствующий документ был оформлен во вторник, сообщает ИА "Новости Грузия" со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Свои подписи под меморандум поставили мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов. Церемония состоялась в рамках официального визита Каладзе в Азербайджан.

Как передает Sputnik Азербайджан, глава администрации азербайджанской столицы на встрече отметил давние дружеские и добрососедские отношения двух стран.

Азербайджано-грузинские связи достигли уровня стратегического партнерства, отметил Азизов, указав, что отношения между обеими странами развиваются, в том числе благодаря взаимным визитам, во многих сферах.

Со своей стороны, Каладзе подчеркнул, что азербайджанский и грузинский народы исторически поддерживают дружеские и мирные связи, и заявил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

В настоящее время постоянные дружественные связи Тбилиси поддерживает с 20 городами разных стран мира. Баку стал двадцать первым. Столицы Грузии и Азербайджана с 1997 года являются городами-партнерами.

Дружба некоторых городов мира с Тбилиси насчитывает уже несколько десятков лет. Первый город, с которым Тбилиси начал дружить, - немецкий Саарбрюккен. Это было первое соглашение, оформленное между советским городом и городом западной Германии.

Еще 11 июня 1974 года горсовет Саарбрюккена единогласно решил поддержать оформление соглашения о дружбе с Тбилиси. Официальный документ, составленный на немецком и русском языках, мэр Саарбрюккена Оскар Лафонтен и его грузинский коллега Бахва Лобжанидзе подписали 22 марта 1975 года.

Шаг за шагом Тбилиси стал пополнять ряды своих друзей. Последний, 20-й по счету город, с которым Тбилиси подписал соглашение об установлении породненных отношений, – это Лима, столица Перу. Документ был подписан в 2018 году.

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