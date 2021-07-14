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Ремонт дороги в Тбилиси

Мэрия Тбилиси профинансирует ремонт одного из центральных проспектов города

SPUTNIK / LEVAN AVLABRELI
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (893)
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Компания-победитель за три года должна будет сменить полностью дорожное покрытие на проспекте и отремонтировать тротуары

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Определен победитель тендера на ремонт одного из крупных проспектов Тбилиси – проспект Кетеван Цамебули, который продлится три года, говорится в материалах на сайте Агентства госзакупок Грузии.

Ремонт дороги в районе Глдани, в связи с чем в момент отключения метро ситуация с пробками в этой части города ухудшилась
© Sputnik / STRINGER
На ремонт дорог в Тбилиси за четыре года потрачено 400 миллионов лари

Выиграла тендер компания "Дин групп", которая предложила провести ремонт проспекта от станции метро "Авлабари" до станции метро "Исани" за 5,6 миллиона лари при первоначальной стоимости в 6 миллионов лари. В тендере участвовало три компании.

Согласно условиям, компания-победитель за три года должна будет сменить полностью дорожное покрытие на проспекте, установить новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтировать тротуары.

Вечный ремонт и тбилисские дороги
Вечный ремонт и тбилисские дороги

На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (893)
Теги:
Строительство дороги, Мэрия Тбилиси, Грузия

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