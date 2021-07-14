Мэрия Тбилиси профинансирует ремонт одного из центральных проспектов города

Компания-победитель за три года должна будет сменить полностью дорожное покрытие на проспекте и отремонтировать тротуары

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Определен победитель тендера на ремонт одного из крупных проспектов Тбилиси – проспект Кетеван Цамебули, который продлится три года, говорится в материалах на сайте Агентства госзакупок Грузии.

Выиграла тендер компания "Дин групп", которая предложила провести ремонт проспекта от станции метро "Авлабари" до станции метро "Исани" за 5,6 миллиона лари при первоначальной стоимости в 6 миллионов лари. В тендере участвовало три компании.

Согласно условиям, компания-победитель за три года должна будет сменить полностью дорожное покрытие на проспекте, установить новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтировать тротуары.

Вечный ремонт и тбилисские дороги

На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.

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