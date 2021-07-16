Уикенд по-тбилисски: как развлечься 16-18 июля?

Надоело сидеть дома, изнывая от жары и безделья, а фантазии на приятные приключения не хватает? Выдыхайте! Мы Вам поможем!

Да-да, наступила пятница, а значит пришло время для традиционного рейтинга самых интересных мероприятий в столице Грузии, который для вас каждую неделю готовит Sputnik Грузия. Поехали!

Пойти на фестиваль "Арт-Ген"

photo: courtesy of press-service of Art-Geni festival Фестиваль "Арт-Ген"

Когда: 16-25 июля

Где: Этнографический музей

Подробнее: https://www.facebook.com/events/317091946766266/?active_tab=discussion

Если вы любите грузинский фольклор, музыку и искусство, вам смело сюда. На фестивале "Арт-Ген" будут выступать разные местные исполнители, а также танцевальный ансамбль "Сухишвили", который и откроет фестиваль. Будет колоритно!

Посмотреть фильм под открытым небом

Когда: 16 июля, 20:30

Где: парк Мзиури

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1874136076088480/?active_tab=discussion

Посмотреть фильм, в приятной обстановке, в кругу хорошей компании – чем не хороший досуг для вечера?! Трагикомедия "Парад" режиссера Нино Жвания рассказывает историю трех друзей детства, которые случайно встречаются. Один из них только что вышел из тюрьмы, другой – уличный художник, а третий – актер и бабник. Вместе друзья решаются на последнее приключение, которое готовит им множество неожиданных встреч, боли и радости.

Найти "свое"

Когда: 17, 18 июля

Где: пр. Ш. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098154714209/?active_tab=discussion

Традиционно предлагаем читателям отправиться на первую в Грузии уличную ярмарку рукодельных вещей. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.

Провести романтический вечер

Когда: 16 июля, 20:00

Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/808183173403888?ref=newsfeed

Посетите вечер романтической музыки, где будут выступать грузинские артисты – Зураб Хуцишвили (фортепаино), Като Верхвиашвили (вокал, мелодика, укулеле), Нини Варсемашвили (бас, вокал). Музыка поможет вам расслабиться и получить удовольствие от мелодичных выступлений.

Пойти на концерт оперы

© photo: Sputnik / Александр Имедашвили Тбилисский театр оперы и балета, после реставрации

Когда: 17 июля, 19:00

Где: Грузинский театр оперы и балета им. З. Палиашвили (пр. Ш. Руставели, 25)

Подробнее: www.opera.ge

В программе вечера: арии из знаменитых опер "Набукко", "Силы судьбы", "Трубадур", "Дон Карлос", "Макбет", "Риголетто" и "Аида" Джузеппе Верди. Также на вечере прозвучат фрагменты из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Кармен" Жоржа Бизе, "Лакме" Лео Делиба и "Сельская честь" Пьетро Масканьи.

Позаниматься йогой

CC0 / Pixabay Йога

Когда: 16-17 июля, 20:00

Где: парк Мзиури, парк Рике

Подробнее: https://www.facebook.com/events/345277950388288?ref=newsfeed

Организаторы приглашают йогов начинающих, продолжающих и тех, кто только планирует. Занятия построены таким образом, что будут полезны и приятны всем. Брать с собою нужно лишь коврик или покрывало, удобную одежду, любимое тело и бодрый дух.

Успеть на выставку

photo: courtesy of Georgian Museum of Fine Arts Тбилисский Музей грузинского изобразительного искусства

Когда: до 18 июля

Где: Грузинский музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4225280890828168/?active_tab=discussion

Успейте попасть на выставку под названием "30 лет – абстракция и декады", которая объединяет работы грузинских художников и фотографов. На экспозиции вы увидите как живописные полотна, так и документальные фотографии. В фокусе – новейшая история Грузии.

Пойти на "караван"

photo: Tbilisi Caravan / FB Мероприятие "Караван" на площади Гудиашвили в Тбилиси

Когда: 17-18 июля

Где: Площадь Орбелиани

Подробнее: https://www.facebook.com/events/1506166533055479/?active_tab=discussion

Организаторы ивента на Площади Орбелиани приготовили несколько пространств для своих гостей – предпринимательская зона, зона питания, детская, познавательная и развлекательная. Не обойдется, конечно, и без музыки!

Зажечь не по-детски

FB / Meri Tarielashvili Грузинская модель агентства "Катрин" Мери Тариелашвили

Когда: 17, 18 июля

Где: Tbilisi Sea Club

Подробнее: https://www.facebook.com/events/255157496371372/?active_tab=discussion

Солнце, бассейн, загорелые тела – это настоящее лето! Если надоели тихие, спокойные вечера, вперед на это мероприятие. Здесь будут песни, самые горячие танцы – сальса и бачата.

Что в театре?

16-17 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Страстный возлюбленный"

16-18 июля в Театре киноактера Туманишвили – "Кугелмас!"

17 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"

© Sputnik / Alexander Imedashvili Тбилисский театр юного зрителя им. Нодара Думбадзе

18 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Летели журавли"

18 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"

18 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT".

Что посмотреть в кино?

"Черная вдова" (приключения, боевик)

"Судная ночь 5" (ужасы, боевик)

"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия).

Мультфильмы

"Космический джем: Новое поколение" (детский, комедия)

"Лука" (комедия, приключения)

"Рок дог 2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия).

ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!