Уикенд по-тбилисски: как развлечься 16-18 июля?

Да-да, наступила пятница, а значит пришло время для традиционного рейтинга самых интересных мероприятий в столице Грузии, который для вас каждую неделю готовит Sputnik Грузия. Поехали!
Пойти на фестиваль "Арт-Ген"
Когда: 16-25 июля
Где: Этнографический музей
Подробнее: https://www.facebook.com/events/317091946766266/?active_tab=discussion
Если вы любите грузинский фольклор, музыку и искусство, вам смело сюда. На фестивале "Арт-Ген" будут выступать разные местные исполнители, а также танцевальный ансамбль "Сухишвили", который и откроет фестиваль. Будет колоритно!
Посмотреть фильм под открытым небом
Когда: 16 июля, 20:30
Где: парк Мзиури
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1874136076088480/?active_tab=discussion
Посмотреть фильм, в приятной обстановке, в кругу хорошей компании – чем не хороший досуг для вечера?! Трагикомедия "Парад" режиссера Нино Жвания рассказывает историю трех друзей детства, которые случайно встречаются. Один из них только что вышел из тюрьмы, другой – уличный художник, а третий – актер и бабник. Вместе друзья решаются на последнее приключение, которое готовит им множество неожиданных встреч, боли и радости.
Найти "свое"
Когда: 17, 18 июля
Где: пр. Ш. Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098154714209/?active_tab=discussion
Традиционно предлагаем читателям отправиться на первую в Грузии уличную ярмарку рукодельных вещей. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.
Провести романтический вечер
Когда: 16 июля, 20:00
Где: Sheen•Aura (ул. Нуцубидзе, 189)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/808183173403888?ref=newsfeed
Посетите вечер романтической музыки, где будут выступать грузинские артисты – Зураб Хуцишвили (фортепаино), Като Верхвиашвили (вокал, мелодика, укулеле), Нини Варсемашвили (бас, вокал). Музыка поможет вам расслабиться и получить удовольствие от мелодичных выступлений.
Пойти на концерт оперы
Когда: 17 июля, 19:00
Где: Грузинский театр оперы и балета им. З. Палиашвили (пр. Ш. Руставели, 25)
Подробнее: www.opera.ge
В программе вечера: арии из знаменитых опер "Набукко", "Силы судьбы", "Трубадур", "Дон Карлос", "Макбет", "Риголетто" и "Аида" Джузеппе Верди. Также на вечере прозвучат фрагменты из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Кармен" Жоржа Бизе, "Лакме" Лео Делиба и "Сельская честь" Пьетро Масканьи.
Позаниматься йогой
Когда: 16-17 июля, 20:00
Где: парк Мзиури, парк Рике
Подробнее: https://www.facebook.com/events/345277950388288?ref=newsfeed
Организаторы приглашают йогов начинающих, продолжающих и тех, кто только планирует. Занятия построены таким образом, что будут полезны и приятны всем. Брать с собою нужно лишь коврик или покрывало, удобную одежду, любимое тело и бодрый дух.
Успеть на выставку
Когда: до 18 июля
Где: Грузинский музей изобразительного искусства (пр. Ш. Руставели, 7)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/4225280890828168/?active_tab=discussion
Успейте попасть на выставку под названием "30 лет – абстракция и декады", которая объединяет работы грузинских художников и фотографов. На экспозиции вы увидите как живописные полотна, так и документальные фотографии. В фокусе – новейшая история Грузии.
Пойти на "караван"
Когда: 17-18 июля
Где: Площадь Орбелиани
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1506166533055479/?active_tab=discussion
Организаторы ивента на Площади Орбелиани приготовили несколько пространств для своих гостей – предпринимательская зона, зона питания, детская, познавательная и развлекательная. Не обойдется, конечно, и без музыки!
Зажечь не по-детски
Когда: 17, 18 июля
Где: Tbilisi Sea Club
Подробнее: https://www.facebook.com/events/255157496371372/?active_tab=discussion
Солнце, бассейн, загорелые тела – это настоящее лето! Если надоели тихие, спокойные вечера, вперед на это мероприятие. Здесь будут песни, самые горячие танцы – сальса и бачата.
Что в театре?
16-17 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Страстный возлюбленный"
16-18 июля в Театре киноактера Туманишвили – "Кугелмас!"
17 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
18 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Летели журавли"
18 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
18 июля в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT".
Что посмотреть в кино?
"Черная вдова" (приключения, боевик)
"Судная ночь 5" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Тихое место 2" (ужасы, триллер)
"Круэлла" (комедия).
Мультфильмы
"Космический джем: Новое поколение" (детский, комедия)
"Лука" (комедия, приключения)
"Рок дог 2" (приключения, комедия)
"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия).
ЖЕЛАЕМ НЕСКУЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!