Строительство военного городка в Тбилиси завершится раньше запланированного

Его строительство началось в октябре 2020 года, и на данный момент построено уже 28 семиэтажных корпусов из 39

ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Строительство военного городка на горе Махата завершится уже летом 2022 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Глава правительства в субботу ознакомился со строительством проекта для грузинских военных. Оно началось в октябре 2020 года, и на данный момент построено уже 28 корпусов из 39. Ранее сообщалось, что проект завершится к концу 2022 года.

"Строительная компания работает очень быстрыми темпами. Проект военного городка, рассчитанный на 1 050 военнослужащих, будет завершен летом 2022 года. Это первая фаза, а потом в этом районе планируется запуск еще пяти таких проектов. Это будет настоящий новый район для наших солдат-героев. Правительство делает все, чтобы создать достойные условия для наших военных", – сказал премьер-министр.

Согласно проекту, на горе Махата будет построено 39 семиэтажных офицерских корпусов. Всего квартиры получат 1 092 семьи.

Военные смогут приобрести 50, 80 и 110 квадратных метров жилой площади в состоянии белого каркаса на беспрецедентных льготных условиях. Стоимость квадратного метра жилой площади составит 200 долларов, но военным придется заплатить примерно половину этой суммы – около 100 долларов за квадратный метр. При этом они смогут воспользоваться беспроцентной внутренней рассрочкой, а не банковским кредитом.

Жилищный проект также предусматривает обустройство детских и спортивных площадок, внутренних дорог, зон отдыха и парковок.

Реализация масштабного проекта по созданию достойных условий жизни военнослужащих началась прошлой осенью по инициативе Ираклия Гарибашвили, который на тот момент занимал пост главы Минобороны Грузии.

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