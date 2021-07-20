Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси во второй раз

Правящая партия первой назвала кандидата в мэры Тбилиси на выборах 2 октября - теперь слово за оппозицией

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" представила действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе на второй срок.

"Каха Каладзе сделал много для нашего города, для его украшения, он видит его развитие во всех сферах. И я знаю, что Каха сделает еще много важного для нашей столицы в будущем", - заявил премьер министр Грузии Ираклий Гарибашвили на выдвижении кандидатуры на пост мэра столицы.

Каладзе стал мэром столицы в 2017 году, получив на выборах поддержку 204 016 избирателей из 409 763 пришедших на выборы.

В политику известнейший в прошлом футболист пришел в 2011 году, став членом "Грузинской мечты". В 2012 году Каладзе выиграл выборы в одномандатном округе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В том же году занял пост министра энергетики.

Биография Каладзе

Каладзе родился 27 февраля 1978 года в городе Самтредия. С детства он увлекался футболом. В 11 лет начал играть в молодежной команде "Локомотива" в родном городе.

В 16 лет Каладзе перешел в "Динамо" Тбилиси. В 1993-1998 годах его команда пять раз выиграла чемпионат Грузии.

Высшее образование кандидат в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" получил в Тбилиси. Он закончил факультет истории Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили. Однако по профессии Каладзе так и не работал, отдав предпочтение футбольной карьере.

В 1998 году Каха Каладзе подписал контракт с украинским клубом "Динамо Киев". Его команда за три года трижды выиграла премьер-лигу Украины и Кубок Украины.

В 2001 году он становится футболистом итальянского клуба "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста, так как "Милан" заплатил за его трансфер "Динамо Киев" 16 миллионов евро. Играя в составе "Милана", Каладзе стал первым грузинским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Во время игры в клубе "Милан" кандидат в мэры Тбилиси был лицом Armani и "Феррари".

Параллельно футбольной карьере Каладзе занялся бизнесом. В 2007 году он основал инвестиционную группу "Кала капитал", а в 2008 стал членом попечительского совета грузинского "Прогресс банка". В том же году у него появился благотворительный фонд "Кала Фонд".

В 2010 году Каладзе перешел из "Милана" в другой итальянский футбольный клуб "Дженоа", где играл вплоть до завершения карьеры.