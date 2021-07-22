Каладзе презентовал новый слоган Тбилиси в случае его победы на выборах

Действующий слоган Тбилиси – "Город, полный жизни", а новым слоганом планируется сделать – "Больше жизни в каждый район"

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе презентовал новый слоган для столицы Грузии на ближайшие четыре года, в случае его победы на выборах местного самоуправления.

На днях стало известно, что кандидатом на пост мэра Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь выступит действующий градоначальник Каха Каладзе.

Действующий слоган Тбилиси – "Город, полный жизни". А новым слоганом планируется сделать – "Больше жизни в каждый район".

"Мы будем готовы продолжить работы в 24-часовом режиме для того, чтобы привнести больше жизни в каждый район. Для того чтобы создавать больше зеленых пространств, для того чтобы появилось больше спортивных площадок, для того чтобы больше новых автобусов и микроавтобусов передвигались в столице, для того чтобы больше помогать и поддерживать социально незащищенных людей", - заявил Каладзе во время своего прямого эфира в социальной сети Facebook.

Каладзе стал мэром столицы в 2017 году, получив на выборах поддержку 51,09% избирателей.

В политику известнейший в прошлом футболист пришел в 2011 году, став членом "Грузинской мечты". В 2012 году Каладзе выиграл выборы в одномандатном округе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В том же году занял пост министра энергетики.

Выборы в органы местной власти пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах.

ЦИК Грузии уже завершил прием заявок от партий, которые до этого не принимали участия в выборах и у которых нет своего представителя в парламенте. Всего в ЦИК обратились 14 таких партий, из которых три уже прошли регистрацию.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия уже распределила порядковые номера между 15 партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов.

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