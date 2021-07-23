Уикенд по-тбилисски: куда пойти 23-25 июля?

Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные.
Пойти на концерт молодых артистов
Когда: 23 июля, 20:00
Где: Si Certo (ул. Костава, 60)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/4079432355425963/?ti=ls
Тбилиси приглашает на концерт молодых грузинских артистов, где вы сможете насладиться прекрасной музыкой, голосами и приятной атмосферой. На вечере выступят певицы Анна Дой и Нини Нуцубидзе, а также пианист Георгий Гигашвили, который исполнит свои композиции. В качестве приглашенного гостя будет скрипач Георгий Цагарели.
Побывать на дне рождения Закария Палиашвили
Когда: 23 июля, 19:00
Где: Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (пр. Руставели, 25)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/338581834609817?ref=newsfeed
Театр оперы и балета предлагает отметить день рождения Закария Палиашвили походом на оперу. В программе ожидаются арии из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра". Интересно, что участвовать будет и Национальный балет "Сухишвили".
Успеть на колоритный фестиваль
Когда: до 25 июля
Где: Этнографический музей
Подробнее: https://www.facebook.com/events/317091950099599/?active_tab=discussion
Успейте попасть на колоритный фестиваль, где вас будут ждать грузинский фольклор, музыка, приятная атмосфера. "Арт-Гени" ежегодно проводит концерты и мероприятия, на которых выступают исключительно местные артисты, которых так любят грузинские слушатели.
Насладиться танцами "Сухишвили"
Когда: 24, 25 июля, 21:00
Где: открытая сцена "Такара" (пригород Тбилиси)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/960456031439461/?active_tab=discussion
Если вы ни разу не были на концерте ансамбля "Сухишвили", то бегом за билетами! Известный танцевальный ансамбль открыл летний сезон особенной программой и новинками. На это стоит посмотреть!
Посмотреть любимый мультик в парке
Когда: 23 июля, 20:30
Где: парк Мзиури
Подробнее: https://www.facebook.com/events/4784760494874341?ref=newsfeed
Если вы не знаете, как провести время с ребенком, куда пойти, то предлагаем отправиться в парк Мзиури на кинопоказ мультфильма "Рататуй", которые многие так любят. К тому же, просмотр будет проходить на свежем воздухе, вечером, когда прохлада приходит и в столицу.
Послушать "юные дарования"
Когда: 23, 24 июля, с 20:00
Где: парк Деда эна
Подробнее: https://www.facebook.com/events/179587594229384/?active_tab=discussion
В парке Деда Эна проходит серия мероприятий, где молодые (и не только) артисты представляют свою электронную музыку. В каждом мероприятии участвуют по несколько артистов, которых можно будет послушать, расслабиться и хорошо провести время с друзьями.
Пойти на уличную ярмарку
Когда: 24, 25 июля
Где: пр. Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098138047544/?active_tab=discussion
Тбилиси каждые выходные принимает на проспекте Руставели уличную ярмарку, которая стала традиционной и в нашем списке мероприятий. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.
Почтить память великих
Когда: 25 июля, 19:00
Где: Театр им. Ш. Руставели (пр. Руставели, 17)
Подробнее: https://biletebi.ge/?id=10&AudID=216&DateID=3075&TimeID=800&hid=2&eid=397446&action=start
Вечер памяти выдающихся грузинских деятелей культуры – режиссера и сценариста Резо Габриадзе и композитора Гии Канчели пройдет в тбилисском театре имени Шота Руставели. На вечере прозвучат произведения из цикла "Письма к друзьям" в исполнении Тбилисского молодежного оркестра.
Цикл музыкальных произведений "Письма к друзьям" разделены на четыре группы – "Музыканты", "Кинематограф", "Театр Руставели" и "Близкие друзья". Они посвящаются таким легендарным личностям, как Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе и многим другим.
Расслабиться с помощью музыки
Когда: 25 июля
Где: Ikalto Micro Art Residence (ул. Панаскертели-Цицишвили, 20)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/867620164165099/?active_tab=discussion
Кларнет, валторна, флейта, саксофон, скрипка, гитара, фортепиано и барабаны – все эти инструменты будут звучать, производя в слиянии музыку, благодаря которой вы отдохнете душой. Организаторы обещают, что на мероприятии можно будет послушать музыку разных направлений, таких как пост-рок, контемпорари джаз и трип-хоп. Согласитесь, должно получиться интересно?!
Что посмотреть в кино?
"Черная вдова" (приключения, боевик)
"Судная ночь 5" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Тихое место 2" (ужасы, триллер)
"Круэлла" (комедия).
Мультфильмы
"Космический джем: Новое поколение" (детский, комедия)
"Лука" (комедия, приключения)
"Рок дог 2" (приключения, комедия)
"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия).
ЖЕЛАЕМ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ!