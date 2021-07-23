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Уикенд по-тбилисски: куда пойти 23-25 июля?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Уикенд по-тбилисски (205)
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Вздохните полной грудью, расслабьтесь, подумайте о хорошем… О том, что сегодня, например, любимый день недели – пятница. А это значит, что пришло время отдыха, релакса, развлечений и полного отрыва

Sputnik Грузия традиционно предлагает читателям список самых интересных мероприятий, которые пройдут в столице в эти выходные.

Пойти на концерт молодых артистов

Клавиши рояля
© CC BY 2.0 / antony griffiths / piano
Клавиши рояля

Когда: 23 июля, 20:00

Где: Si Certo (ул. Костава, 60)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4079432355425963/?ti=ls

Тбилиси приглашает на концерт молодых грузинских артистов, где вы сможете насладиться прекрасной музыкой, голосами и приятной атмосферой. На вечере выступят певицы Анна Дой и Нини Нуцубидзе, а также пианист Георгий Гигашвили, который исполнит свои композиции. В качестве приглашенного гостя будет скрипач Георгий Цагарели.

Побывать на дне рождения Закария Палиашвили

Занавес в зале Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили
photo: Tbilisi Opera and Ballet State Theatre / FB
Занавес в зале Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили

Когда: 23 июля, 19:00

Где: Грузинский театр оперы и балета им. Палиашвили (пр. Руставели, 25)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/338581834609817?ref=newsfeed

Театр оперы и балета предлагает отметить день рождения Закария Палиашвили походом на оперу. В программе ожидаются арии из опер Палиашвили "Абесалом и Этери", "Даиси", "Латавра". Интересно, что участвовать будет и Национальный балет "Сухишвили".

Успеть на колоритный фестиваль

Фестиваль Арт-ген
photo: Festival "Art Gene" / FB
Фестиваль "Арт-ген"

Когда: до 25 июля

Где: Этнографический музей

Подробнее: https://www.facebook.com/events/317091950099599/?active_tab=discussion

Успейте попасть на колоритный фестиваль, где вас будут ждать грузинский фольклор, музыка, приятная атмосфера. "Арт-Гени" ежегодно проводит концерты и мероприятия, на которых выступают исключительно местные артисты, которых так любят грузинские слушатели.

Насладиться танцами "Сухишвили"

Национальный балет Грузии Сухишвили
photo: Sukhishvilebi / FB
Национальный балет Грузии "Сухишвили"

Когда: 24, 25 июля, 21:00

Где: открытая сцена "Такара" (пригород Тбилиси)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/960456031439461/?active_tab=discussion

Если вы ни разу не были на концерте ансамбля "Сухишвили", то бегом за билетами! Известный танцевальный ансамбль открыл летний сезон особенной программой и новинками. На это стоит посмотреть!

Посмотреть любимый мультик в парке

Когда: 23 июля, 20:30

Где: парк Мзиури

Подробнее: https://www.facebook.com/events/4784760494874341?ref=newsfeed

Если вы не знаете, как провести время с ребенком, куда пойти, то предлагаем отправиться в парк Мзиури на кинопоказ мультфильма "Рататуй", которые многие так любят. К тому же, просмотр будет проходить на свежем воздухе, вечером, когда прохлада приходит и в столицу.

Послушать "юные дарования"

Бар Деда Эна
photo: adam.iano / Instagram
Бар Деда Эна

Когда: 23, 24 июля, с 20:00

Где: парк Деда эна

Подробнее: https://www.facebook.com/events/179587594229384/?active_tab=discussion

В парке Деда Эна проходит серия мероприятий, где молодые (и не только) артисты представляют свою электронную музыку. В каждом мероприятии участвуют по несколько артистов, которых можно будет послушать, расслабиться и хорошо провести время с друзьями.

Пойти на уличную ярмарку

Tbilisi Street Market (Тбилисский уличный базар)
photo: STALL / FB
Tbilisi Street Market ("Тбилисский уличный базар")

Когда: 24, 25 июля

Где: пр. Руставели

Подробнее: https://www.facebook.com/events/600098138047544/?active_tab=discussion

Тбилиси каждые выходные принимает на проспекте Руставели уличную ярмарку, которая стала традиционной и в нашем списке мероприятий. Там вы сможете прогуляться, посмотреть интересные вещички и, конечно же, приобрести изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские – ручной работы.

Почтить память великих

Композитор Гия Канчели
photo: Vivacello / FB
Композитор Гия Канчели

Когда: 25 июля, 19:00

Где: Театр им. Ш. Руставели (пр. Руставели, 17)

Подробнее: https://biletebi.ge/?id=10&AudID=216&DateID=3075&TimeID=800&hid=2&eid=397446&action=start

Вечер памяти выдающихся грузинских деятелей культуры – режиссера и сценариста Резо Габриадзе и композитора Гии Канчели пройдет в тбилисском театре имени Шота Руставели. На вечере прозвучат произведения из цикла "Письма к друзьям" в исполнении Тбилисского молодежного оркестра.

Открытие мультимедийного проекта Резо Габриадзе Необыкновенная выставка
© photo: Sputnik / Evgenia Novojenina
Открытие мультимедийного проекта Резо Габриадзе "Необыкновенная выставка"

Цикл музыкальных произведений "Письма к друзьям" разделены на четыре группы – "Музыканты", "Кинематограф", "Театр Руставели" и "Близкие друзья". Они посвящаются таким легендарным личностям, как Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе и многим другим.

Расслабиться с помощью музыки

Джаз музыкант играет на саксофоне
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Джаз музыкант играет на саксофоне

Когда: 25 июля

Где: Ikalto Micro Art Residence (ул. Панаскертели-Цицишвили, 20)

Подробнее: https://www.facebook.com/events/867620164165099/?active_tab=discussion

Кларнет, валторна, флейта, саксофон, скрипка, гитара, фортепиано и барабаны – все эти инструменты будут звучать, производя в слиянии музыку, благодаря которой вы отдохнете душой. Организаторы обещают, что на мероприятии можно будет послушать музыку разных направлений, таких как пост-рок, контемпорари джаз и трип-хоп. Согласитесь, должно получиться интересно?!

Что посмотреть в кино?

"Черная вдова" (приключения, боевик)

"Судная ночь 5" (ужасы, боевик)

"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)

"Тихое место 2" (ужасы, триллер)

"Круэлла" (комедия).

Мультфильмы

"Космический джем: Новое поколение" (детский, комедия)

"Лука" (комедия, приключения)

"Рок дог 2" (приключения, комедия)

"Семейка Крудс: Новоселье" (комедия).

ЖЕЛАЕМ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ!

Темы:
Уикенд по-тбилисски (205)
Теги:
туризм, развлечения, Тбилиси

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