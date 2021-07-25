Движение на второй линии тбилисского метро остановлено уже на час

Причиной сбоя в движении стали технические проблемы. Более детальная информация станет известна после заключения специалистов

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Движение на Сабурталинской ветке Тбилисского метрополитена оставлено около часа, заявили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании.

По информации компании, движение на линии было остановлено в 15:40 по тбилисскому времени. Причиной сбоя в движении стали технические проблемы. Более детальная информация станет известна после заключения специалистов.

Ведутся работы по устранению неполадок.

Первая линия Тбилисского метро работает в нормальном режиме.

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