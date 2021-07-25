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Тбилисское метро - пассажиры в масках

Обе линии Тбилисского метро работают в обычном режиме

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (55)
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Технические неполадки случились на участке между станциями "Медицинский университет" и "Технический университет"

ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Движение на Сабурталинской ветке Тбилисского метрополитена восстановлено, пассажиры обслуживаются в обычном порядке, сообщили Sputnik Грузия в Тбилисской транспортной компании.

Движение на второй линии Тбилисского метро было остановлено в 15:40 по местному времени.

Станция метро Варкетили
© Sputnik / STRINGER
Станции тбилисского метро будут отремонтированы

"Были технические неполадки на участке между станциями "Медицинский университет" и "Технический университет". Из-за этого движение на второй линии было остановлено", - сказали в компании.

Более часа ушло на устранение неполадок.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

При финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития мэрия столицы планирует отремонтировать по меньшей мере десять станций Тбилисского метро.

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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (55)
Теги:
Тбилисский метрополитен, Тбилиси, Грузия

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