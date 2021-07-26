Мэрия Тбилиси сократила траты на ремонт фонтанов в парке Ваке

Компания, которая выиграет тендер, должна завершить работы на объекте в течение 510 дней после подписания контракта и при необходимости проводить работы на объекте в круглосуточном режиме

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила повторный электронный тендер на ремонт каскада фонтанов в столичном парке Ваке с сокращенной суммой, говорится на сайте Государственного агентства по закупкам.

Первый тендер на сумму 11,6 миллиона лари был объявлен 17 июня, однако желающих участвовать в нем не нашлось.

Теперь мэрия объявила повторный тендер стоимость 10,9 миллиона лари.

Работы по восстановлению фонтанов и каскада в парке Ваке будут профинансированы из бюджета Тбилиси в 2021-2023 годах. На указанные работы в 2021 году будет потрачено 2,8 миллиона лари, в 2022 году – 7,8 миллиона лари, а в 2023 – 248,8 тысячи лари.

При этом компания, которая выиграет тендер, должна завершить работы на объекте в течение 510 дней после подписания контракта и при необходимости проводить работы на объекте в круглосуточном режиме.

Прием заявок продлится со 8 по 13 августа. Как следует из требований тендера, с момента приема объекта до сдачи работ компании дается период в два года.

С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на полномасштабный ремонт.

Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. Центральная часть парка имеет регулярную планировку, окраинная представляет собой дендропарк. От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на 7 м, в парк ведет монументальная лестница с каскадом фонтанов. Композиция строится на оси, сильно акцентированной в пространстве парка и системе лучевых дорожек.

В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.

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