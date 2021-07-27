На проспекте Руставели провалился асфальт

На центральном проспекте, где произошел провал асфальта и образовалась дыра, уже работает ремонтная бригада Georgia Water and Power

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. На проспекте Руставели в центре Тбилиси из-за прорыва трубы провалился асфальт, передает телеканал "Формула".

© Sputnik / STRINGER У метро Руставели, Дома Кино и МакДоналдса провалился асфальт на дороге

По информации телеканала, обвал произошел неподалеку от ресторана "Макдональдс". Произошло это после проезда трактора, который застрял колесом в яме.

© Sputnik / STRINGER У метро Руставели, Дома Кино и МакДоналдса провалился асфальт на дороге

Позже выяснилось, что вода из трубы размыла слой почвы.

В данный момент на месте работает бригада водораспределительной кампании Georgia Water and Power.

© Sputnik / STRINGER У метро Руставели, Дома Кино и МакДоналдса провалился асфальт на дороге

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