На проспекте Руставели провалился асфальт

ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. На проспекте Руставели в центре Тбилиси из-за прорыва трубы провалился асфальт, передает телеканал "Формула".
По информации телеканала, обвал произошел неподалеку от ресторана "Макдональдс". Произошло это после проезда трактора, который застрял колесом в яме.
Позже выяснилось, что вода из трубы размыла слой почвы.
В данный момент на месте работает бригада водораспределительной кампании Georgia Water and Power.
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