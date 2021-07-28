Зона оползня в Тбилиси: укрепительные работы в завершающей стадии

Мэрия столицы предполагает, что двустороннее движение по улице Мачавариани, прилегающей к оползневой зоне, можно будет открыть уже к концу августа

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Движение на улице Мачавариани, прилегающей к оползневой зоне, будет полностью восстановлено до конца августа 2021 года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.

По его словам, в зоне оползня грузинские и иностранные специалисты провели значительные укрепительные работы, которые на данном этапе находятся на завершающей стадии, и это позволит открыть улицу Мачавариани.

"С помощью специальных систем, в результате круглосуточного мониторинга и эффективных превентивных работ, достигнута временная стабилизация. Указанные работы завершатся до конца августа текущего года, в результате чего станет возможно восстановить двухстороннее автомобильной движение на улице Мачавариани без всяких проблем и с максимальным соблюдением безопасности", – заявил Каладзе.

Движение на улице Мачавариани перекрыто с марта этого года из-за оползневых процессов, которые начались на прилегающем к ней склоне. Там образовались трещины глубиной до 20 метров, ширина которых увеличивалась с каждым днем примерно на пять сантиметров. По предположениям геологов, со склона может сорваться порядка 800 тысяч кубометров земляной массы и обрушиться на город.

Весной этого года мэрия Тбилиси в координации с немецкими экспертами провела ряд серьезных укрепительных работ, тем самым движение оползня было приостановлено.

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