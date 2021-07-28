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Уличные фонари в старом городе ночью

Сэкономим и оплатим - как Каладзе собирается заменить наружное освещение в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (901)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210728/252445942/Sekonomim-i-oplatim---kak-Kaladze-sobiraetsya-zamenit-naruzhnoe-osveschenie-v-Tbilisi-.html

Проект замены наружного освещения в столице, по словам мэра города, сам себя оплатит, поскольку светодиодные лампы, на которые предполагается заменить старые, позволят сэкономить 60-70 процентов электроэнергии

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Проект наружного освещения не будет финансироваться из бюджета, он сам себя оплатит за счет сэкономленной электроэнергии,  заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе за заседании городского правительства.

Так он ответил конкретным политическим группам, которые, по словам мэра, целенаправленно распространяют ложную информацию и обвиняют мэрию в расточительстве.

Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Люди гуляют по дорожкам в хорошую погоду
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Мэрия Тбилиси сократила траты на ремонт фонтанов в парке Ваке

"Мы хотим заменить старые лампочки на новые, современные, светодиодные подсветки. В связи с этим ведется целенаправленное тиражирование лжи, что якобы мы выделили из бюджета 90 миллионов лари (около 30 миллионов долларов) для закупки лампочек. Это очень большая ложь", - заявил Каладзе.

Мэр Тбилиси еще раз разъяснил концепцию проекта. По его словам, сейчас для освещения города используются старые лампочки, которые потребляют большое количество электроэнергии. В случае их замены на светодиодное освещение, экономия составит примерно 60-70 процентов стоимости потребленной электроэнергии.

"Наша концепция предусматривает замену освещения с помощью привлеченных частной компанией финансов. Победившая компания обязана привлечь сумму и заменить освещение. От полученной экономии, компании будет возмещена стоимость услуг и продукции. Это значит, что из бюджета для этого не будет выделено дополнительных средств", - отметил Каладзе.

По его словам, мэрия Тбилиси заказала разработку стандарта наружного освещения победившей в тендере компании. Цель проекта – обновление и приведение в порядок наружного освещения в столице.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (901)
Теги:
Электроэнергия, Мэрия Тбилиси, Грузия

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