Тбилисской электроснабжающей компании "Телмико" грозят большие штрафы

Компанию могут заставить пересчитать данные по всем абонентам, которых более 1 миллиона, и после скорректировать счета, заявил глава регулятора

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Тбилисской элекстроснабжающей компании "Телмико" грозят серьезные штрафы в случае подтверждения факта нарушения прав потребителей, заявил глава Национальной комиссии по энергетики и водоснабжению Давид Нармания.

Компания "Телмико" начала функционировать в Тбилиси с 1 июля, сменив компанию "Теласи". Уже с конца июля на компанию стали поступать жалобы из-за высоких счетов на электроэнергию, которых жители Тбилиси получили сразу два и от "Теласи" и от "Телмико".

Как заявил Нармания, всего в комиссию к 30 июля поступило 50 официальных жалоб, слушания по которым комиссия начнет 12 августа.

"Исходя из результатов изучения, я не исключаю, что мы отреагируем на факты очень строго. Если подтвердится масштабность нарушений, мы используем максимальные финансовые санкции", – сказал Нармания журналистам.

При этом он отметил, что первичное заключение комиссии уже выявило много нарушений, в том числе неправильные зачисления.

Глава комиссии также не исключил, что компанию заставят пересчитать данные по всем абонентам, который более 1 миллиона, и после скорректировать счета.

"Если она повторно нарушит правила, мы используем штрафы в двойном размере. По закону максимальный штраф составляет 75 тысяч лари", – сказал Нармания.

Тариф на электроэнергию в Грузии повысился с 1 января. Согласно решению комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил в среднем 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.

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