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Парковки и платный паркинг в столице Грузии

Более тысячи платных парковок заработало в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (902)
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Мэрия столицы продолжает решать проблему парковок – система зональной парковки автомобилей начинает действовать в Глдани, Самгори и Сабуртало

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 августа в Тбилиси заработала в районе Глдани, Самгори и Сабуртало, а также на территории, прилегающей к Вокзальной площади.

Всего появилось 1 283 новых парковочных места. В частности, в Глдани на улицах Гобронидзе и Нозадзе у станции метро "Театр Ахаметели" выделено 132 парковочных места. В Самгори у станции метро "Варкетили" на улицах Джавахети и Хомлели для парковки выделено 117 мест.

Автомобильная подземная платная парковка
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Сабуртало обустроено 748 парковочных мест на улицах Долидзе, Техура, Асланиди, Бербуки, Алексидзе, Бахтрионской, Цинцадзе и Лорткипанидзе.

Что касается Вокзальной площади, то здесь выделено 286 мест. В частности, на территории, прилегающей к т. н. Дезертирскому рынку, на улицах Абастуманской, Монаха Тевдоре и Цабадзе.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться лица с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара). Первые 15 минут бесплатные.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на Площади Орбелиани. Позже эта система появилась на улицах Бараташвили, Пекина и проспекте Чавчавадзе и других.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (902)
Теги:
Грузия, парковки, Тбилиси

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