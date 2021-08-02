Тысячи абонентов в Тбилиси останутся без газа 3 августа

На сутки подача природного газа будет прекращена части населения Ваке и Сабуртало, как заявляют в Tbilisi Energy, это связано с работами на магистральном газопроводе

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Около 5,6 тысячи абонентов в районах Ваке и Сабуртало в Тбилиси 3 августа на стуки отключат природный газ в связи с реконструкцией газопровода, сообщает пресс-служба газораспределительная компания Tbilisi Energy.

По данным компании, подача газа прекратится с 10:00 3 августа и полностью восстановится к 10:00 4 августа.

Без газа останутся жители части Сабурталинского района, в частности улиц Гагарина, Ведзиси, части Делиси, улиц Бериташвили и Осетинской.

Газ также будет отключен жителям поселка Вашлиджвари, села Дигоми, часть населения плато Нуцубидзе, селам вокруг озера Лиси.

Без газа также останутся частные компании, торговые объекты, школы и детские сады, которые находятся на данных территориях.

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