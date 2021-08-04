В Тбилиси повредили памятник Махатмы Ганди - фото

Каладзе призвал жителей столицы бережно относится к своему городу, чтобы будущие поколения могли жить в красивой и благоустроенной среде

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Неизвестные повредили памятник индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди, установленный в Тбилиси в июле этого года.

Об этом факте и, в целом, о проблемах вандализма в Тбилиси говорил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

"На этот раз я должен поделиться с вами с проблемой, которая прямо связана с осуществленными в столице проектами и довольно сильно вредит городу, его инфраструктуре. Я имею в виду факты вандализма. То, что мы делаем - скверы, парки или другие инфраструктурные проекты - все это делается для людей, живущих в этом городе, для наших детей, будущих поколений. Действительно обидно, когда мы сталкиваемся с такими фактами и довольно часто", - заявил Каладзе.

По словам Каладзе, памятник Ганди был открыт в сквере района Варкетили 10 июля, однако сегодня он уже поврежден. В частности, с памятника Ганди сняли очки.

photo: courtesy of Tbilisi City Hall Памятник Ганди

"Сложно дать оценку всему этому. Еще сложнее осознать, что часто вандализмом занимаются подростки, и за их агрессивными действиями, вандализмом спокойно наблюдают взрослые", - отметил Каладзе.

Мэр призвал жителей столицы бережно относится к своему городу, чтобы будущие поколения могли жить в красивой и благоустроенной среде.

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