Более 700 новых мест: платная парковка в Тбилиси расширяется

С 1 августа система зонально-почасовой парковки запущена в Глданском, Самгорском и Сабурталинском районах Тбилиси, а также в районе Вокзальной площади

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Мэрия Тбилиси выбрала еще несколько улиц, на которых 1 сентября появятся более 700 мест для платной зонально-почасовой парковки, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

С 1 августа система зонально-почасовой парковки запущена в Глданском, Самгорском и Сабурталинском районах Тбилиси, а также в районе Вокзальной площади.

Как заявил сегодня мэр столицы, реформа парковки продолжается.

"В районе Сабуртало вы знаете, что на нескольких улицах запущена зональная парковка, к которой добавляются новые улицы. Это улицы Долидзе, Техура, Асланиди, Бербуки, Алексидзе, Бахтриони, Цинцадзе и Лорткипанидзе. Всего к зонально-часовой системе парковки будет добавлено 702 парковочных места", – сказал мэр Тбилиси.

По его словам, информационные киоски, где местные жители могут зарегистрироваться для получения бесплатной парковки, будут расположены на определенных улицах до 1 сентября.

"У местных жителей есть возможность подойти к киоскам, и наши сотрудники помогут зарегистрировать автомобили, чтобы население могло пользоваться бесплатной парковкой. Парковка полностью бесплатна для местных жителей, которые зарегистрируют свой автомобиль. А также парковка для людей с ограниченными возможностями, таксистов "А" категории и электромобилей", – сказал Каха Каладзе.

Проект зонально-почасовой парковки начал осуществляться в Тбилиси в 2019 году в двух местах – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и близ площади Орбелиани. Позже система заработала и на других улицах Тбилиси. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

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