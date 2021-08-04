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Служба очистки вывозит мусор с тбилисских улиц

Мусорные баки в Тбилиси будут очищать в ночное время

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210804/252502540/Musor-v-Tbilisi-budut-ochischat-v-nochnoe-vremya.html

По словам Каладзе, мусоровозы будут вывозить отходы с 22:00 до 06:00 и с 10:30 до 17:00

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп" начнет вывозить бытовые отходы в масштабах столицы в ночное время, заявил на заседании столичного правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каладзе рассказал о новом режиме вывоза отходов и отметил, что проект, начатый в пилотном режиме на центральных улицах Тбилиси, уже осуществится в масштабах всей столицы.

По словам Каладзе, мусоровозы вывезут отходы с 22:00 до 06:00 и с 10:30 до 17:00.

"Мы начали пилотный проект, который предусматривал вывоз отходов в ночное время, и он довольно успешно осуществляется и сегодня. Мы хотим начать осуществление этого проекта в масштабах Тбилиси. "Тбилсервис групп" готов, машины, техника перестроены к этой новой системе. В рамках проекта "Тбилсервис групп" вывезет бытовые отходы с 22:00 до 06:00, однако есть улицы, которые нуждаются в вывозе отходов в течение дня. Здесь выбрано такое время, чтобы не было часа пик", – заявил Каладзе.

В марте 2018 года мэрия Тбилиси запустила пилотный проект, в рамках которого бытовые отходы на 32 улицах города вывозили исключительно в ночное время.

Проект стартовал с территории от парка Ваке до первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили и прилегающих улиц.

Пилотный проект осуществлялся в районе Ваке на проспекте Чавчавадзе, а также на улицах Абашидзе, Палиашвили, Бердзенишвили, Мухадзе, Кавсадзе, Базалети, Эристави, Напареули, Барнова, Аракишвили, Табидзе, Радиани, Мцхетской, Шатберашвили, Джанашвили, Кутателадзе, Атенской, Размадзе, Элиава, Цхведадзе, Марухских героев, Кобулетской, Чолокашвили, Рамишвили, Габашвили, Кипшидзе, Абуладзе, Марабда, Мосешвили, Дарьяльской и Кекелидзе.

Инфографика: День защиты окружающей среды
© Sputnik / Elnur Salayev
Инфографика: День защиты окружающей среды

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