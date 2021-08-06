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Уборка мусора и очистка контейнеров службой очистки

Сотрудники "Тбилсервис групп" объявили забастовку и требуют встречи с мэром Каладзе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (904)
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Sputnik Грузия
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С вывозом мусора в столице сегодня возникли проблемы – работники клининговой службы отказываются выходить на работу, пока им не повысят зарплаты и не улучшат условия труда

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" объявили забастовку.

Представители клининговой службы требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Протестующие собрались возле офиса "Тбилсервис групп" на улице Белиашвили в Тбилиси и требуют встречи с руководством компании и мэром города Кахой Каладзе.

Служба очистки вывозит мусор с тбилисских улиц
© Sputnik / Levan Avlabreli
Мусорные баки в Тбилиси будут очищать в ночное время

По словам бастующих, одна встреча с руководством компании уже состоялась и удалось договориться о возвращении к старому графику работы, однако договориться по зарплатам не удалось.

"На что может хватить 744 лари? Разве это зарплата? У нас и машины неисправные, то одна часть отваливается, то другая", – говорит один из участников акции.

Протестующие также заявляют, что работают в тяжелых условиях – машины неисправны, компания не обеспечивает их сезонной формой, и даже летом они вынуждены работать в зимней форме.

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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (904)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Забастовка

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