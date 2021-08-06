Часть сотрудников "Тбилсервис групп" прекратила забастовку и вернулась к работе

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Часть сотрудников городской клининговой службы "Тбилсервис групп" прекратила забастовку и вернулась к работе.
Сотрудники муниципальной службы "Тбилсервис групп" объявили забастовку сегодня, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда, в частности замены спецтехники и униформы.
Руководство компании с представителем мэрии Тбилиси встретились с участникам забастовки и выслушали их требования.
Как заявляют в мэрии столицы, большая часть требований бастующих уже выполнена, в частности будут обновлены униформа сотрудников и спецтехника.
Также с декабря сотрудникам "Тбилсервис групп" зарплата была увеличена на 20%.
В ходе встречи стороны отметили, что Европейским банком реконструкции и развития уже выделены средства на закупку новой спецтехники и тендер на несколько миллионов евро будет объявлен в ближайшее время.
По завершении встречи часть бастующих сотрудников приняла решение вернуться к работе.
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