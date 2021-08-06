Часть сотрудников "Тбилсервис групп" прекратила забастовку и вернулась к работе

Руководство компании обещало сотрудникам, что в скором времени будет обновлена спецтехника, а они получат новую униформу

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Часть сотрудников городской клининговой службы "Тбилсервис групп" прекратила забастовку и вернулась к работе.

Сотрудники муниципальной службы "Тбилсервис групп" объявили забастовку сегодня, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда, в частности замены спецтехники и униформы.

Руководство компании с представителем мэрии Тбилиси встретились с участникам забастовки и выслушали их требования.

Как заявляют в мэрии столицы, большая часть требований бастующих уже выполнена, в частности будут обновлены униформа сотрудников и спецтехника.

Также с декабря сотрудникам "Тбилсервис групп" зарплата была увеличена на 20%.

В ходе встречи стороны отметили, что Европейским банком реконструкции и развития уже выделены средства на закупку новой спецтехники и тендер на несколько миллионов евро будет объявлен в ближайшее время.

По завершении встречи часть бастующих сотрудников приняла решение вернуться к работе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.