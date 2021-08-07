Сотрудники "Тбилсервис групп" прекратили забастовку

Их руководство удовлетворило шесть из семи требований, среди которых повышение зарплат на 50% и обновление техники

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сотрудники компании по уборке города "Тбилсервис групп" прекратили забастовку и вышли на работу, сообщает телекомпания Imedi.

Забастовка сотрудников компании началась в пятницу. Они выдвинули семь требований, среди которых было повышение зарплат на 50% и обновление техники. После переговоров с руководством часть сотрудников все же согласилась выйти на работу, другая часть продолжала бастовать.

В субботу, по словам представителей профсоюзов, руководство удовлетворило шесть из семи требований. При этом часть из них будет выполнена в конкретные сроки – в ближайшие 15 дней.

Добились бастующие и решения вопроса повышения зарплат, им пообещали поднять зарплату с 1 января 2022 года. Это подтвердил и мэр Тбилиси Каха Каладзе, который вместе с частью сотрудников ночью принял участие в уборке города.

Ранее в мэрии столицы, заявили, что униформа сотрудников и спецтехника будут обновлены в ближайшее время.

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