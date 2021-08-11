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Эпидемия коронавируса - водитель и пассажиры автобуса в масках

Мэрия Тбилиси ужесточит контроль за ношением масок в общественном транспорте

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Мэр столицы Каха Каладзе призвал жителей города строго соблюдать все рекомендации и активно вакцинироваться, чтобы как можно скорее победить пандемию коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Контроль за ношением масок в общественном транспорте в Тбилиси будет ужесточен, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

По его словам, ношение масок обязательно в местах массового скопления граждан.

"Ношение масок обязательно везде, особенно в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. В этом направлении мы усилим контроль", – заявил мэр.

Эпидемия коронавируса - покупатели на рынке в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 11 августа

По словам градоначальника, сегодня идет война, и в этой войне побеждает тот, кто противостоит врагу таким оружием как вакцина.

Каха Каладзе призвал граждан принять участие в процессе вакцинации от коронавируса, так как это единственный способ победить невидимого врага.

"Я надеюсь на мудрость нашего общества, которое является главной опорой жизнеспособности такой маленькой нации как наша. Только осознавая реальные опасности, мы сможем достойно справиться с этим вызовом. Давайте защитим себя, свою жизнь, наших детей, матерей, отцов, бабушек и дедушек", – сказал Каладзе.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля.

Всего по данным на 11 августа в Грузии сделано 688 940 прививок. Обе дозы вакцины сделали 210 776 граждан.

На сегодняшний день в для граждан доступны такие вакцины, как Pfizer, Sinopharm, Sinovac и Astra Zeneca. Привиться Pfizer могут лица старше 16 лет.

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1083)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Коронавирус COVID-2019

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